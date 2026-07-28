Reggina, ufficiale: operazione ritorno a centrocampo, Franchini di nuovo in amaranto

Non sappiamo ancora se Marco Marchionni disporrà la Reggina con il 3-5-2 piuttosto che con altri abiti tattici. Ma sappiamo che il centrocampo sarà di grande qualità. Dopo Abonckelet e Rotulo, unitamente alla riconferma di Laaribi, il ds Romairone aggiunge una mezzala portata all’inserimento ed alla finalizzazione. Ed è un gradito ritorno.

Dopo aver preso informazioni anche per Nicolò Bianchi, straordinario protagonista della promozione in B del 2020, la dirigenza amaranto ha individuato in Simone Franchini il rinforzo più adatto. Aveva 20 anni quando arrivò in riva allo Stretto in Serie C, nel 2018, in prestito dal Sassuolo. Allenato da Roberto Cevoli.

Franchini nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Guidonia in Serie C, categoria nella quale vanta ormai poco meno di 200 presenze complessive. Non ha mai giocato in Serie D. Il paradosso è che il suo ultimo allenatore è stato quel Ciro Ginestra, che ha conteso la panchina amaranto a Marchionni per almeno una settimana. La Reggina lo rileva a titolo definitivo.

p.f.