“La verità è sempre rivoluzionaria” - Antonio Gramsci
HomeFronte del palcoFronte del palco CatanzaroUn'anteprima esperienziale svela "A Farla Amare Comincia Tu - Opera Sila", il...
Fronte del palcoFronte del palco Catanzaro

Un’anteprima esperienziale svela “A Farla Amare Comincia Tu – Opera Sila”, il festival che porta artisti e pubblico nel bosco con l’invito ad avvicinarsi alla natura con empatia

Un festival di musica dal vivo immerso nella natura, capace di coniugare in maniera rispettosa la dimensione artistica con quella ambientale. Con l’obiettivo di avvicinare un pubblico trasversale a ciò che la montagna custodisce: paesaggi, biodiversità, cultura e un patrimonio di bellezza che attende soltanto di essere ascoltato.

È questo il pensiero che racchiude l’essenza della rassegna “A Farla Amare Comincia Tu – OPERA SILA”, presentata questa mattina al Centro Visite Garcea di località Monaco, a Villaggio Mancuso di Taverna, nel corso di un appuntamento che ha scelto di non seguire il protocollo della canonica conferenza stampa, lasciando spazio a una sorta di prova generale di ciò che accadrà nei primi tre weekend di settembre, quando l’altopiano silano si trasformerà in un grande palcoscenico naturale.

Ad accogliere gli ospiti c’era Antonio Pascuzzo, direttore artistico e ideatore della manifestazione, organizzata da Vivodimusica, che, dopo cinque edizioni nella città di Catanzaro, rinnova il progetto scegliendo un nuovo scenario e proponendo un’iniziativa che nasce per celebrare l’intervento virtuoso dell’uomo in Sila che, nel corso degli anni, è stato espresso attraverso gesti di ingegno e di cura. «Tutto è nato da un’esperienza vissuta durante un’escursione che mi ha fatto comprendere come gli alberi comunichino tra loro. Sono felice per l’adesione ricevuta da tanti artisti perché l’idea di esplorare questi luoghi affascina molto. Ci auguriamo che il pubblico possa vivere qualcosa di molto vicino a quello che stiamo sognando», ha commentato Pascuzzo.

«Nel bosco bisogna porsi con empatia e imparare a cogliere quello spirito di comunità che la natura è in grado di trasmettere», ha aggiunto Giovanni Vizza, guida ambientale del Parco Nazionale della Sila, e che insieme a Maria Assunta Albi, presidente dell’associazione Il Barattolo, si occuperà dei percorsi naturalistici. Anche Ilario Treccosti, direttore del Parco Nazionale della Sila, ha rimarcato il valore dell’iniziativa: «Crediamo che la conservazione di questi ambienti passi innanzitutto attraverso la conoscenza. Per questo aderiamo con convinzione a un progetto che auspichiamo possa essere riproposto negli anni e diventare un appuntamento stabile».

Presenti anche il colonnello Nicola Cucci, comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Catanzaro, il sindaco di Taverna, Sebastiano Tarantino, e il botanico Carmine Lupia, che offrirà approfondimenti sulla natura, la storia e le peculiarità della vegetazione silana: «Questi territori sono la parte antica delle Alpi che si è spostata nel Mediterraneo e conservano ancora tante sorprese», ha annunciato.

A rendere ancora più peculiare il progetto sarà anche il costante dialogo con il territorio. Francesco Benevento, curatore della Stazione meteorologica di Sant’Elia, accompagnerà il festival con aggiornamenti e previsioni in tempo reale, consentendo eventuali modifiche al programma in funzione delle condizioni meteo.

Dopo questo momento di accoglienza, gli ospiti sono stati condotti per i sentieri del Parco e piacevolmente sopresi dall’ “agguato sonoro” del musicista Carmine Ioanna con la sua fisarmonica.

Un incontro che ha richiamato l’attenzione di numerosi addetti ai lavori, giornalisti e operatori culturali, fino a diventare a tutti gli effetti un appuntamento parte integrante del Festival, oltre a rivelarsi un’occasione per avvicinarsi alle realtà associative del territorio con cui stanno nascendo sinergie importanti che arricchiranno il palinsesto degli eventi. Tra le collaborazioni già avviate anche quella con il Festival Sciabaca, promosso da Rubbettino Editore.

Passando al programma, le giornate di OPERA SILA prenderanno il via al mattino e si svolgeranno interamente nelle ore diurne. Non c’è l’idea della tradizionale esibizione concertistica, ma quella di un incontro e di un cammino comune tra artisti e pubblico, attraverso la formula delle “imboscate” nello straordinario spazio scenico della Sila Piccola. La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita. Ogni appuntamento è pensato per vivere, passo dopo passo, nel rispetto dei tempi e dei ritmi della natura.

Per il primo weekend, in programma sabato 5 e domenica 6 settembre, sono annunciati Carmine Ioanna, musicista e direttore musicale di “OVO”, una delle produzioni di punta del Cirque du Soleil; il chitarrista e cantautore Francesco ForniSergio Caputo, l’umanista Claudia Vacca; la poetessa Elena Guerriero, il cantautore Antonio Pascuzzo, in arte PascoucheRaffaele Costantino, storica voce di Radio2 e ideatore del format “Clan Acustico”; e i Neri per Caso.
Nel secondo weekend (12 e 13 settembre), il festival renderà omaggio alla canzone d’autore con una dedica all’artista per antonomasia del Regno delle Due Sicilie, Pino Daniele, grazie alla collaborazione con il Club Tenco. Il progetto “Sotto ‘o Pino” accompagnerà il pubblico in un viaggio tra musica e memoria, con Raiz e il Solis String Quartet protagonisti di un set dedicato all’indimenticato cantautore napoletano. Sarà inoltre presente Awa Ly, artista francese capace di fondere le sonorità dell’Africa, dell’Europa e del Mediterraneo, che nell’estate del 2013 ha accompagnato proprio Pino Daniele come corista e vocalist nel suo tour mondiale. Spazio anche ai nuovi linguaggi del panorama contemporaneo con Nico ArezzoAlessandro Malerba e Motta.

Per la due giorni conclusiva, in programma il 19 e 20 settembre, sono attesi Simone Cristicchi, e Amara. Insieme daranno vita a uno speciale dedicato al tema della cura, uno dei fili conduttori dell’intera manifestazione. Accanto a loro, Ensemble Vocale LuminaeAlessandro Chimienti e Simona Sciacca. A chiudere il festival sarà l’attore e musicista Rocco Papaleo.

Al termine delle passeggiate del sabato, il pubblico sarà invitato a prendere parte agli incontri conviviali di “Ritorno all’Ovile”, momenti di confronto dedicati ai temi della lingua del bosco, delle radici, della restanza e delle nuove forme di presenza nei paesi delle aree interne. Antropologi, artisti, studiosi, amministratori, imprenditori e abitanti dialogheranno attorno al bosco inteso come metafora delle comunità. Momenti dal ritmo dinamico che offriranno la possibilità di rigenerarsi e di riflettere, e che saranno arricchiti dalle incursioni del direttore artistico Antonio Pascuzzo e di Ivan Talarico, cantautore, autore e teatrante.

Tutte le attività si svolgeranno nel territorio boschivo del Comune di Taverna, tra le aree di località Monaco (Villaggio Mancuso), i pianori di Tirivolo, la Valle del Crocchio e la Riserva Naturale del Gariglione.

Il progetto è realizzato con il sostegno della Regione Calabria – Fondi POC 2014/2020 Azione 6.8.3. – Settore 2 del Dipartimento Turismo, Cultura e Marketing Territoriale, nell’ambito degli interventi “Calabria Straordinaria” – Avviso Pubblico “Eventi Straordinari: la Calabria che incanta”.

Articolo PrecedenteCresce la corsa agli abbonamenti: ultimi cinque giorni per vivere la “meraviglia” del Festival d’Autunno
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Cassano allo Ionio: parere favorevole all’unanimità della Prima Commissione sul Piano Spiaggia

Il 30 luglio a Gioia Tauro l’incontro pubblico promosso dal Pd “Liberi Subito – Fine vita: dignità e libertà fino alla fine”

Longevity Day Italia 2026: Spilinga si prepara a celebrare la cultura della longevità con Aira Italia e le eccellenze del Paese

Longobardi: tutti i proverbi di un borgo calabrese in un libro

Liste d’attesa, Sen. Rapani: “A Corigliano-Rossano tempi biblici, ora basta”

Mare sicuro, Melissa celebra la giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento. Il sindaco Mauro: “Prevenire significa salvare vite”

Catanzaro, AMC potenzia il Nucleo di Verifiche Ispettive: rafforzati i controlli a terra e a bordo

San Roberto, Claudio Megale passa il testimone: Domenico Arlotta è il nuovo presidente della Pro Loco San Roberto APS

Catanzaro, la replica dell’assessore Belcaro a Danilo Russo: “Alle politiche sociali, per la funzione che svolgono, si deve serietà e non propaganda”

Centri per l’impiego, la Regione assume 53 dipendenti: al via il potenziamento degli uffici sul territorio

Corri Arbëreshë, a Vakarici si corre dentro una storia: venerdì 7 agosto torna la corsa che unisce sport, identità e comunità

Figc, Malagò ufficializza Mancini ct e Ranieri direttore tecnico: “Condivideremo insieme questa scelta”

Convocata per domani la prima seduta del nuovo Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria

“Fiore in Folk” torna nel cuore della Sila: a San Giovanni in Fiore il concerto dell’ensemble Mantia Brass

Scorrimento delle graduatorie, O. Greco porta la proposta di legge all’esame della Prima Commissione

Inchiesta sui rifiuti, Belcastro si difende: “Dimostrerò l’assoluta correttezza del mio operato”

San Ferdinando, l’assessore Montuoro visita il cantiere sul Mesima. Il sindaco Gaetano: “Mai così forte il placet della Regione ai nostri metodi”

Aeroporto di Lamezia, il PD attacca la Regione: Alecci critica la gestione degli investimenti e dei parcheggi

Confguide Reggio Calabria, tre percorsi autorizzati dal Ministero del Turismo

Sanità, il PD Calabria attacca la gestione del 118: “Il sistema è in una condizione di grave precarietà”

Domani al Magna Graecia Film Festival Giulia Bevilacqua protagonista di una conversazione d’autore condotta da Carolina Di Domenico e proiezione in anteprima mondiale i...

Musumeci lancia l’allarme desertificazione: “Calabria e Sud Italia già esposti agli effetti del cambiamento climatico”

Aeroporto Regional Air Mobility a Sibari, Garofalo: “La Provincia sosterrà ogni progetto serio che possa rafforzare l’accessibilità della Sibaritide”

LSU/LPU, CSA-CISAL incontra l’assessore Calabrese: avviato il confronto per il raggiungimento del full-time negli enti strumentali della Regione Calabria

Sinistra Italiana: “Il sindaco Caruso faccia chiarezza sulla vicenda del TSO a Nabila e informi i cittadini”

Nuovo riconoscimento per la ricerca Unical: la Società Italiana di Fisica premia Mario Ferraro

Unical e Prefettura rinnovano il Protocollo di legalità: rafforzati i controlli antimafia sugli appalti

La Reghion Basket popolare premiata a Palazzo San Giorgio per la vittoria del Campionato CSI dal presidente del Consiglio comunale Milia

Vigneto Calabria, Coldiretti: “Anche in Calabria vendemmia al via in anticipo tra clima e rincari”

Agricoltura, Brutto (FdI): “Pagamenti anticipati agli agricoltori, un segnale concreto per il settore”

Cosenza, Mancini: “Crisi del commercio preoccupante, occorre riportare imprese, lavoro e fiducia”

Scalese sul ‘Caso Crotone’: “Il nostro sindacato non abbandona i territori, la nostra forza è la comunità sindacale”

Reggina, altri colpi a sorpresa: ufficiali Fazio e Specker, ex nazionali giovanili

Scontro frontale sulla Provinciale 17 tra Vibo e Tropea: tre feriti, una donna estratta dalle lamiere

Cosenza, sportello unico per l’edilizia: avviso all’utenza per le pratiche di attestazione dell’idoneità alloggiativa

Rifiuti a Cotronei, chiuse le indagini: cinque persone sotto accusa per presunte irregolarità nella gestione dell’organico

Il capogruppo di Tridico Presidente in Consiglio regionale Bruno: “Il 118 è al collasso, cinque anni di gestione Occhiuto hanno aggravato l’emergenza”. Presentata interrogazione

Avanti Psi, Incarnato rilancia il centrosinistra: “Serve un cambio di passo per tornare a vincere”

Pronto Soccorso, la FIMMG: “Il territorio c’è, ma va rafforzato”

Apicoltura: dalla Regione nuovi fondi per formazione, investimenti e promozione del miele

Successo dell’iniziativa “Fantasy Builders”, secondo appuntamento del percorso di valorizzazione del Parco “Emilio Morrone” in virtù del patto di collaborazione stipulato dal Comune di...

Maltempo sulle coste italiane, Legambiente: “Calabria tra le regioni più colpite dagli eventi meteo estremi”

CNA SNO Calabria fa appello al Governo: “Completare l’iter per inserire gli odontotecnici tra le professioni sanitarie”

A Trunca (RC) i festeggiamenti in onore di Sant’Anna si sono conclusi con il concerto di Oscar Zaccurri che ha incontrato Eliana Carbone, opinionista...

Dal carcere alla tutela della biodiversità: in Calabria i detenuti diventano assaggiatori di olio e custodi dell’Olivo della Madonna

“Non sei sola!”, un incontro e una proposta di legge per aiutare le mamme calabresi contro il disagio perinatale. Alecci: “La depressione è una...

Premio Gallico 2026, venerdì 31 luglio la XVII edizione all’oratorio “Don Bosco” di Gallico Superiore

Calabria, debutta il numero europeo 116117: da martedì assistenza sanitaria non urgente con un unico contatto

Stagione 41 di Catonateatro: mercoledì 29 sarà la volta dei Musical storici del Teatro italiano

“Fragmenta”, l’identità moranese si svela nella mostra fotografica curata da Luciano Mastrascusa

Ucraina, Princi: “Bene parole presidente kazako Tokayev, lavorare per de-escalation”

Confartigianato: “Economia calabrese in crescita, ma inflazione e caro credito frenano le imprese”

La prevenzione parte dal cammino, torna la “Roccella Fitwalking”

Agosto, Capobianco (Conflavoro): “Quasi 40 milioni di italiani non partiranno ad agosto e spenderanno oltre 11 miliardi nei negozi sotto casa. È l’Agosto dei...

Crotone, presentato lo “Street Book Festival”

“Co.Ro. Summer Fest 2026”: una settimana ricca di eventi con il Peperoncino Jazz Festival, teatro e cultura, dai centri al mare, dalle spiagge alle...

Siderno: il plauso del sindaco Fragomeni al lavoro di Polizia e Procura

Reggina, ufficiali anche Alma e Rotulo. Per l’attacco il nuovo nome è Sosa

Angelo Marra presidente di Fondimpresa, le congratulazioni di Unindustria Calabria

Fondazione Politeama Catanzaro, approvato il bilancio 2025: produzione cresciuta del 35%

Catanzaro, proseguirà questa notte la disinfestazione per prevenire il virus “West Nile”

Emergenza 118 nel Vibonese, Azienda Zero autorizza prestazioni aggiuntive per gli infermieri per garantire la continuità del servizio

Cosenza, rottura sulla condotta Abatemarco: sospesa l’erogazione idrica, lavori conclusi e servizio in ripristino

Il grande beach volley approda a Villa San Giovanni: spettacolo e campioni per la seconda tappa del Tour 2026

Wellness Theater: a Catanzaro il teatro diventa strumento di salute, inclusione e benessere

“Scirubetta”, la memoria calabrese torna ai bambini: al Polo Infanzia Magnolia la storia del gelato diventa educazione

Catanzaro, pubblicato l’avviso per la fiera di S. Maria delle Grazie

Magna Graecia Film Festival, l’etica del mestiere e la libertà di dire no: le conversazioni d’autore con Marco D’Amore e Isabella Ferra

La Strada: “Incendi in Calabria: passare dalla politica dell’emergenza a quella della prevenzione”

Nuova viabilità Cittadella Universitaria, Minasi (Lega): “Risultato storico per Reggio Calabria. Un’opera strategica frutto dell’impegno per il territorio”

Ius sanguinis, Sinistra e Libertà a Greco: “Proposta inutile, si occupi di precari e idonei”

Reggio Calabria, accordo tra Ordine degli Avvocati e MArRC per valorizzare il patrimonio culturale

Agraria UniRC, alta formazione e transizione ecologica: 25 giovani professionisti pronti a guidare lo sviluppo sostenibile della Calabria

Caldo, UST CISL Cosenza e FP CISL Cosenza: “L’iniziativa dell’INPS Provinciale rappresenta un esempio concreto di responsabilità sociale e di prossimità”

50 anni di Radio Roccella: Poste Italiane dedica un annullo filatelico all’anniversario

La felicità come percorso quotidiano: a Taurianova il dialogo con Michelangelo Marino conquista il pubblico

Indice di Sportività 2026: Catanzaro svetta sul podio nazionale per la Formazione

CICO Festival: il 29 luglio a Filadelfia tra la poetica di ConimieiOcchi e il clown contemporaneo di Bergamotto

Cirò Marina accende l’estate con il Cirò Food Fest: il 29 luglio il Borgo Marinaro diventa il palcoscenico delle eccellenze calabresi

Rissa e accoltellamento a Siderno (RC): due agli arresti domiciliari

Reggio, “Poesie sotto le stelle”, torna l’appuntamento tra versi e musica nei giardini del Seminario Arcivescovile

Tutto pronto per Be Alternative Festival 2026: tre giornate di concerti, dj set ed esperienze nella natura

ASP Cosenza, Guccione (Pd): “Sei anni di inerzia costano ai cittadini oltre 2,4 milioni di euro”

Piano salva Amaco, Granata: “Perché licenziare più di 100 lavoratori quando esiste una soluzione pubblica?”

Paola (Cs), al via “Non più Soli e… Memorie in Cammino”: un progetto contro la solitudine degli anziani

Sport Village rilancia lo sport a Lamezia: tre giorni di eventi e la richiesta di istituzionalizzarlo

Museo Archeologico di Crotone chiuso in estate, l’appello dell’ex assessore Corigliano: “Riaprirlo al più presto, è un servizio pubblico essenziale”

Villa San Giovanni (RC), FdI attacca il progetto dell’Autoporto Verde: “Snatura l’opera e tradisce la sua funzione”

“Tre settimane senza raccolta rifiuti: paghiamo la Tari, ma siamo cittadini di serie D”: la protesta da contrada Macellari

Memoria, diritti e libertà: a Camini il reading “Cum Panis – Vite Resistenti”

“La Calabria omaggia Piero Ciampi”: IANUARIA vince ed Aurora Foti ottiene una menzione speciale

Ponte sullo Stretto, Veronese attacca la Cgil: “Al Nord le grandi opere sono strategiche, al Sud no?”

Caporalato e morti sul lavoro, la Fillea Cgil: “Subito tavoli in Prefettura”

Libertà di espressione e censura, a Lamezia un convegno con la giornalista russa Svetlana Popova

Lavoro nero in uno stabilimento balneare dell’Alto Ionio cosentino: scoperti sette dipendenti irregolari, attività sospesa

Ricadi (VV), occupazione abusiva del demanio marittimo: sequestrati ombrelloni e lettini, due denunce

Reggina: concreta ipotesi Piemonte per il ritiro precampionato

Reggina: avanti a piccoli passi per il re delle promozioni

Basket, Aleksa Petrovic resta alla Dierre

Cosenza, Mohamed e la caduta dal balcone durante la perquisizione: la famiglia presenta un esposto per fare luce sulla morte del 25enne

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook