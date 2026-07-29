Tutto pronto per la quinta edizione dell’Allegria Festival tra Pellaro e Bocale

Dal 17 agosto al 10 settembre 2026, Pellaro e Bocale diventano palcoscenico a cielo aperto grazie alla quinta edizione dell’Allegria Festival, manifestazione ideata e promossa dall’associazione “Calabria dietro le quinte APS” nell’ambito del progetto “ReggioFest2026: cultura diffusa”, con il sostegno del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

Il Festival intende animare i quartieri periferici della città di Reggio Calabria attraverso eventi di spettacolo dal vivo che mescolano teatro, musica, circo, danza, magia e laboratori.

Il lungomare di Pellaro dal 19 al 23 agosto ospiterà artisti di strada nazionali e internazionali capaci di incantare e divertire: il clown Ugo Sanchez JR, maestro di comicità e giocoleria; la magia e l’illusionismo del duo magico Disguido, le storie fantastiche dei burattini del Piccolo Teatro Patafisico; le note di tamburo e i racconti del cantastorie calabrese Nando Brusco, il fantastico mondo delle bolle di Marco Bellomo.

Bocale, sarà, invece il fulcro della musica live e del cabaret: in piazza Santi Cosma e Damiano, il 25 agosto il comico reggino Gennaro Calabrese con lo spettacolo “Calabresissimo me”; mentre, il 26 agosto un viaggio musicale nel mondo del rock and roll con il cantante Luca Guaraldi volto noto del programma “Tu si qua vales” e della Corrida 2019.

Non solo spettacoli: l’Allegria Festival investe anche nella formazione. In programma il 17 agosto e il 5 settembre due workshop di teatro comico e cabaret con il comico di Zelig Rocco Barbaro e l’attore del Bagaglino Gigi Miseferi; il 10 settembre, invece, ad Archi si terrà il laboratorio intensivo di arti circensi ed equilibrismo con la compagnia Giocolereggio. Spazio anche a trekking urbano teatralizzato ai Fortini di Pentimele e laboratori creativi per bambini “Scopri la città”, per unire spettacolo e riscoperta del territorio.

Spazio anche alla creatività con il Festival degli Aquiloni, che ritorna il 18 agosto dalle 10 alle 17,30 nella spiaggia di Punta Pellaro con tante iniziative. Al mattino sarà possibile ammirare i voli dei grandi aquiloni artistici abbinati a performance di arte di strada e danza, nel pomeriggio si terrano i laboratori di costruzione per bambini e famiglie, con una coloratissima messa in volo conclusiva.

Una manifestazione che coinvolge diversi enti ed istituzioni nazionali e del territorio reggino: la Federazione Italiana Teatro Arti, l’associazione “Il giardino di Morgana”, la Piccola Compagnia del Teatro di Pellaro, La lega Navale Italiana sezione Reggio sud, la Pro loco Reggio Sud, l’istituto comprensivo “Cassiodoro – don Bosco” di Pellaro, Adexo arti creative, Accademia Senocrito.

Con un cartellone variegato e di respiro internazionale, l’Allegria Festival conferma il suo ruolo di propulsore artistico per la periferia sud di Reggio Calabria, trasformando piazze e lungomari in luoghi di incontro, stupore e partecipazione.