Ondarock a Squillace: il prossimo appuntamento il 5 agosto

Il prossimo 5 agosto nel piazzale “Ondarock” di Squillace lido è in programma il nuovo appuntamento del programma di “Ondarock 2026 –Squillace dove l’Onda è Rock.”, manifestazione organizzata da 11 anni dall’Associazione La Rete di Squillace.

Sarà una serata di alte e potenti onde sonore, quasi uno tsumani rock, per la presenza sul palco dei Crystal Tea e degli Animaux Formidables, due gruppi con una impronta musicale molto forte.

La serata inizierà alle 21,00 con il trio cosentino “Crystal Tea”, Simone Puntillo voce e chitarra- Emanuele Gallo basso e cori- Mario Lo Polito batteria e cori, fondono nelle loro canzoni i loro diversi background musicali per creare un sound originale che definiscono “Lisergic rock”, presenteranno le loro canzoni in un live set potente e viscerale.

Ospiti principali della serata gli “Animaux Formidables”, il gruppo è un duo nato all’inizio del 2022 con sonorità garage-fuzz-noise. il loro debutto discografico, We Are All Animals, pubblicato nel 2023 è stato accolto dalla stampa come una delle uscite più interessanti del panorama indipendente italiano; dopo l’esperienza a XFactor nella squadra di Morgan, hanno continuato a suonare e a scrivere canzoni raccolte nell’EP Call Me Tony, uscito a gennaio 2025, nel corso del 2026 è previsto la pubblicazione del nuovo album, anticipato dal singolo I Am a Cat and I Love My Dog. Sul palco si trasformano in due creature animalesche, alimentate fin dalla nascita da glam, punk e rock’n’roll.

Ondarock 2026 gode del patrocinio e del sostegno dell’amministrazione comunale di Squillace, del contributo della sezione Avis Comunale di Squillace e dell’UGL Calabria.

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