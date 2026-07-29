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Un laboratorio partecipativo sull’arte del clown in apertura della terza giornata di CICO a Filadelfia

Dopo le prime due giornate, CICO – Festival di Circo Contemporaneo e Teatro urbano, a Filadelfia, si prepara per continuare a stupire con i suoi spettacoli, accogliendo sul suo palcoscenico laboratori, spettacoli di danza acrobatica e musicali per la sua terza giornata, domani 30 luglio.

La prima attività inizia già dal mattino, alle 10:30, ai Giardinetti della Scuola primaria, con Clown in famiglia, laboratorio partecipativo del professor Bergamotto sull’arte del clown, a cura di Bergamotto. Come si fa ad essere un buon clown o una buona clownessa? Pasquale Marino, in arte Bergamotto, svelera’ i suoi migliori segreti per far ridere il pubblico, nel suo laboratorio dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. Il clown è un’esperienza di relazione, di gioco a partire dalla quale i componenti di ogni famiglia scopriranno le diverse possibilità di esprimersi in gruppo in un processo di creazione collettiva e trasformazione reciproca. Tutta la famiglia scoprirà il proprio clown nascosto, utilizzando giochi di movimento e improvvisazioni clown.

Sempre ai Giardinetti, alle 19:30, un lavoro poetico visivo sul tempo e la trasformazione. “Il tempo di un tramonto” di e con Marilù D’Andria e Chiara Abbà, Produzione Compagnia Nando e Maila, Coproduzione con Colectivo Mujeres Creadoras (Spagna), con il sostegno di MIC e Regione Emilia Romagna, e’ una creazione al femminile, un viaggio verso la fine della giovinezza di due ragazze, un ciclo che si chiude per lasciare spazio all’età adulta. Una tinozza da 70 lt piena d’acqua fa da contrappeso alle acrobazie sospese nell’aria. La delicatezza del contatto fisico traduce un dialogo senza parole. Musiche originali eseguite dal vivo e creazione sonora live con i suoni dell’acqua. Marilù D’Andria, cantante, musicista, artista di circo, e Chiara Abbà, musicista, danzatrice e acrobata aerea, legate da un comune percorso di creazione e da una forte passione per il circo contemporaneo e la musica, si incontrano sul palco nel corso di un tramonto e vivono un’esperienza che le porta a confrontarsi con la parte più intima di sé stesse. Lo spettacolo unisce acrodanza e contact, verticalismo, acrobatica aerea, e la musica dal vivo.

La conclusione del programma del 30 luglio si svolgerà alle 22:00 in Piazza Serrao, quando ci sara “Sonata per tubi – Arie di musica classica per strumenti inconsueti” di e con Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani, Marilù D’Andria, una produzione Compagnia Nando e Maila, con il sostegno di MIC e Regione Emilia Romagna. Un concerto tra la musica di Rossini, Bach, Beethoven, Pink Floyd, Rolling Stones e Louis Armstrong, con pezzi di tubo che volano e vanno a comporre un contrabbasso e un violoncello. Un crescendo di canti polifonici a tre voci, prove di coraggio musicali e circensi, condurranno ad un rituale finale, grazie all’interpretazione dei personaggi, i quali utilizzano un linguaggio universale e accessibile a tutti.

Tra laboratori, acrobazie, e musica dal vivo, la terza giornata di CICO promette di regalare al pubblico un susseguirsi di emozioni e meraviglia. Il festival continua così il suo viaggio tra circo contemporaneo e spazio urbano, offrendo occasioni di partecipazione per spettatori di ogni età.

CICO Festival è organizzato da DRACMA, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Calabria e del Comune di Filadelfia (VV). Avviso Centri di Residenza – MiC FNSV Regione Calabria PAC 14-20 Asse VI_Az. 6.7.1 L.R. 19/17.

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