Pubblicato l’avviso per la fiera di Siano. Termine per la presentazione delle domande fissato al prossimo 23 agosto

Il settore Attività Economiche Suap Turismo e Transizione al digitale ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione di n. 26 posteggi del Comune di Catanzaro nell’ambito della fiera di Siano, in programma il 19 e 20 settembre prossimi. I posteggi saranno così distribuiti: 16 per il comparto non alimentare; 5 per quello alimentare; 5 per gli operatori hobbisti.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente mediante invio della domanda alla PEC:

L’oggetto della PEC dovrà riportare obbligatoriamente la seguente dicitura: Domanda di partecipazione alla fiera di Siano. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le 23:59 del 23.08.2026.

Il termine è da intendersi perentorio. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine indicato, quelle incomplete, quelle prive degli allegati richiesti o trasmesse con modalità diverse da quelle previste dall’avviso.

L’avviso stesso, la modulistica di partecipazione, la planimetria e ogni altra informazione utile agli interessati sono integralmente consultabili e/o scaricabili al seguente indirizzo link: