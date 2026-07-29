Ance nazionale, Roberto Rugna eletto vicepresidente: guiderà il Consiglio delle Regioni

Roberto Rugna entra ai vertici nazionali dell’Associazione nazionale costruttori edili. Il presidente di Ance Calabria è stato eletto presidente del Consiglio delle Regioni di Ance, entrando così, come vicepresidente di diritto, nella squadra di presidenza guidata dal presidente nazionale Antonio Ciucci.

L’elezione, avvenuta nella sede nazionale dell’Associazione, completa il nuovo assetto di governance di Ance insieme alla nomina dell’imprenditore pugliese Nicola Bonerba alla guida del Comitato Mezzogiorno e Isole, organismo chiamato a rappresentare le istanze delle imprese del Sud.

Per Rugna si tratta di un incarico di rilievo strategico all’interno dell’organizzazione nazionale. Da presidente del Consiglio delle Regioni avrà il compito di coordinare e rappresentare le realtà territoriali, rafforzando il raccordo tra le associazioni regionali e la struttura nazionale e contribuendo all’elaborazione delle principali linee di indirizzo del settore.

Tra i dossier che accompagneranno il suo mandato figurano, in particolare, la revisione dei prezzari regionali, con l’obiettivo di individuare criteri più uniformi per la determinazione dei costi dei materiali, e il coordinamento tra le principali riforme nazionali – dal Piano Casa alle norme sul governo del territorio – e le discipline regionali, tema destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale nell’attuazione delle politiche infrastrutturali.

Imprenditore cosentino, amministratore unico di Italiana Gas con sede a Corigliano Rossano, Rugna è avvocato, laureato con lode in Giurisprudenza all’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, con un successivo master specialistico conseguito all’Università Bocconi di Milano. La sua esperienza imprenditoriale si è sviluppata nel settore delle opere civili, delle infrastrutture, delle costruzioni e della gestione delle reti di distribuzione dell’acqua e del gas.

Da anni impegnato nella rappresentanza del sistema imprenditoriale, ha ricoperto numerosi incarichi all’interno di Ance e Confindustria, tra cui la presidenza dei Giovani di Confindustria Cosenza e dei Giovani Ance Cosenza, la vicepresidenza regionale di Unindustria Calabria e la partecipazione agli organismi associativi e agli enti paritetici bilaterali. Dal 2024 è presidente di Ance Calabria.

Contestualmente, il Comitato Mezzogiorno e Isole sarà guidato da Nicola Bonerba, presidente di Ance Bari-Bat, chiamato a coordinare le politiche dell’Associazione per le imprese del Sud. Tra le priorità individuate figurano la gestione della fase successiva al Pnrr e il pieno utilizzo dei fondi strutturali europei destinati alle regioni meridionali, con l’obiettivo di consolidare il percorso di crescita economica registrato negli ultimi anni.