Rugna vicepresidente di Ance, Unindustria: “Ennesima conferma della qualità del lavoro di rappresentanza operato in Calabria”

Roberto Rugna, presidente di Ance Calabria, è stato scelto da Ance nazionale per guidare il Consiglio delle Regioni, diventando così anche vicepresidente nazionale dell’Associazione costruttori.

La notizia è stata accolta con favore dal sistema confindustriale calabrese: «La nomina di Roberto Rugna nel board nazionale di Ance è l’ennesima conferma di quanto il sistema di rappresentanza confindustriale calabrese sia attivo e capace di esprimere figure di assoluto rilievo professionale e umano. Rugna ha saputo incarnare con capacità e competenza un ruolo delicato com’è quello di presidente di Ance Calabria nel pieno degli impegni operativi legati al Pnrr, riuscendo a interpretare le istanze delle imprese e portarle all’attenzione della politica locale e nazionale. L’importante incarico nazionale che ora è chiamato a ricoprire è la certificazione della qualità del lavoro sin qui prodotta da Rugna e, allo stesso tempo, della capacità del sistema confindustriale calabrese di essere presente con autorevolezza nel panorama nazionale. A Roberto Rugna e alla squadra di presidenza di Ance nazionale giungano quindi le nostre congratulazioni e i nostri più sinceri auguri di buon lavoro».

È quanto si legge in una nota a firma di Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria e Confindustria Catanzaro, Natale Mazzuca, vicepresidente nazionale di Confindustria, Giovan Battista Perciaccante, presidente di Confindustria Cosenza, Rocco Colacchio, presidente di Confindustria Vibo Valentia, Mario Spanò, presidente di Confindustria Crotone, Domenico Vecchio, presidente di Confindustria Reggio Calabria.