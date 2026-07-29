Cosenza, cordoglio del sindaco Franz Caruso per la scomparsa del padre del consigliere Francesco Gigliotti

“Esprimo al caro amico Francesco Gigliotti, consigliere comunale di Palazzo dei Bruzi, il più profondo cordoglio per la perdita del padre, Aldo Gigliotti. La scomparsa di un genitore è sempre un evento doloroso e difficile da accettare. Ed è per questo, interpretando il suo stato d’animo, che mi sento di esprimere a Francesco i sentimenti della mia più affettuosa vicinanza ed amicizia”

Così il Sindaco Franz Caruso dopo aver appreso della scomparsa di Aldo Gigliotti, genitore del consigliere comunale Francesco Gigliotti, avvenuta questa mattina.

“In questo triste momento-ha aggiunto Franz Caruso nel suo messaggio di cordoglio – giungano al consigliere Gigliotti e a tutti i suoi familiari le più sentite condoglianze dell’intera Amministrazione comunale di Palazzo dei Bruzi, con i sensi della più sincera partecipazione”.