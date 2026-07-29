Rugna vicepresidente nazionale Ance, gli auguri della Fillea Cgil Calabria: “Un riconoscimento importante per il territorio”

“Esprimo a nome mio e di tutta la Fillea Cgil Calabria la più sincera soddisfazione per l’elezione di Roberto Rugna alla presidenza del Consiglio delle Regioni e per l’assunzione contestuale del ruolo di Vicepresidente nazionale dell’Ance. A lui vanno i nostri più sentiti complimenti e gli auguri di un proficuo e sereno lavoro per il prestigioso incarico formalizzato a Roma”.

​È quanto dichiara in una nota il Segretario Generale della Fillea Cgil Calabria, Simone Celebre.

​“Si tratta di un risultato di straordinario rilievo – prosegue Celebre – che dà il giusto merito all’impegno e al rigore dimostrati da Rugna in questi anni alla guida di Ance Calabria. La sua presenza ai vertici nazionali dell’Associazione dei costruttori rappresenta un’opportunità strategica per il nostro territorio, rafforzando la voce e le esigenze della Calabria nei tavoli istituzionali e operativi più importanti del Paese”.

“I temi cruciali che caratterizzeranno il suo mandato – dall’adeguamento e revisione dei prezzari regionali alla gestione delle ricadute del Piano Casa, fino alla sfida decisiva del ‘dopo Pnrr’ e all’utilizzo efficiente dei fondi europei – richiedono una visione lungimirante e un forte radicamento. Sono certo che Roberto Rugna saprà portare a livello nazionale la determinazione e le competenze necessarie per valorizzare il comparto delle costruzioni e per sostenere le imprese e il lavoro nella nostra regione. Come Fillea Cgil, pur nella distinzione dei ruoli, confermiamo la nostra piena disponibilità a un dialogo costruttivo nell’interesse della tutela del lavoro, della sicurezza nei cantieri e dello sviluppo infrastrutturale della Calabria”.