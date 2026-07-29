Bonifica dell’area Scordovillo, Ferro: “Prosegue il piano di sgomberi e demolizioni per restituire legalità e sicurezza”

Va avanti il programma di sgombero delle abitazioni e di riqualificazione dell’area interessata dall’intervento coordinato dalle istituzioni. A fare il punto sullo stato delle operazioni è la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro, che attraverso i propri canali social evidenzia l’avanzamento delle attività e il lavoro congiunto dei diversi enti coinvolti.

«Proseguono le operazioni di sgombero delle abitazioni, la ricollocazione delle famiglie aventi diritto, le verifiche ambientali e il percorso che porterà alla demolizione dell’insediamento e alla bonifica dell’area. Finora sono già state sgomberate 27 famiglie, 10 delle quali nella sola giornata di oggi, e le operazioni di sgombero e abbattimento delle abitazioni e delle pertinenze stanno proseguendo, nel rispetto delle procedure di sicurezza rese necessarie dalla presenza di eternit».

L’intervento, che comprende anche la sistemazione delle famiglie aventi diritto e le verifiche ambientali, è finalizzato alla successiva demolizione delle strutture e al recupero dell’area.

Secondo la sottosegretaria, l’operazione è il risultato della collaborazione tra numerose istituzioni e organismi impegnati sul territorio.

«È un intervento complesso che coinvolge Prefettura, Questura, Regione Calabria, Comune, Aterp, il commissario straordinario per le bonifiche, Comunità Progetto Sud e tutte le forze dell’ordine, unite da un obiettivo comune: restituire legalità, sicurezza e dignità a un territorio che per troppo tempo ha convissuto con una delle più gravi situazioni di degrado del Mezzogiorno. Determinante è stato anche l’impegno del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che ha assicurato le risorse necessarie e sostenuto il percorso con interventi concreti, rendendo possibile l’avvio di un’operazione attesa da decenni. Il lavoro continua, con determinazione, per ripristinare la legalità, restituire sicurezza al territorio, tutelare l’ambiente e favorire una piena integrazione sociale».