Pineta di Sellia, il circolo Legambiente “Riviera dei Gigli” e Legambiente Calabria chiedono un intervento urgente: “Servono pulizia, manutenzione e controlli”

Il circolo Legambiente “Riviera dei Gigli”, presieduto da Pietro Funaro, insieme a Legambiente Calabria, con la presidente Anna Parretta, ha rivolto una richiesta urgente all’Amministrazione comunale di Sellia, guidata dal sindaco Serafina Giordano, affinché vengano avviati interventi di pulizia e manutenzione della pineta di proprietà comunale. La richiesta nasce a seguito delle numerose segnalazioni di cittadini preoccupati per le condizioni in cui versa l’area boschiva, situata nel territorio del Comune di Sellia Marina ma appartenente al Comune di Sellia in seguito a una lunga controversia giudiziaria.

Da tempo la pineta versa in uno stato di evidente degrado. L’area è interessata dall’abbandono incontrollato di rifiuti, dalla presenza di rami secchi, sterpaglie ed erba incolta, elementi che, soprattutto durante la stagione estiva e alla luce delle elevate temperature, aumentano sensibilmente il rischio di incendi. A ciò si aggiunge l’utilizzo improprio della pineta come parcheggio, con conseguenti danni al patrimonio naturale.

Per queste ragioni Legambiente ha chiesto al Comune di intervenire con la massima urgenza attraverso un’attività di manutenzione straordinaria, nel pieno rispetto della normativa vigente e secondo le buone pratiche di gestione forestale. Gli interventi richiesti comprendono la rimozione dei rifiuti abbandonati, la pulizia del terreno, la manutenzione delle alberature, la potatura delle piante, la bonifica del sottobosco e tutte le opere necessarie a ridurre il rischio di incendi, ripristinare la piena fruibilità dell’area e garantire la sicurezza di cittadini e abitazioni limitrofe.

L’associazione ha inoltre sollecitato il Comune di Sellia ad attivare controlli più efficaci e ad adottare i provvedimenti necessari per contrastare il fenomeno della sosta selvaggia all’interno della pineta, tutelando così un’area di elevato valore ambientale.

Legambiente evidenzia come la gravità della fase storica che stiamo vivendo, caratterizzata dall’aumento delle temperature e dagli effetti sempre più evidenti della crisi climatica, imponga un deciso cambio di passo nelle politiche di tutela del patrimonio naturale. La salvaguardia degli alberi e delle aree boschive rappresenta infatti uno degli obiettivi strategici dell’Unione europea nell’ambito della Strategia per la biodiversità 2030, riconoscendo il ruolo fondamentale che essi svolgono nella conservazione degli ecosistemi, nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nella tutela della salute delle persone.

“La situazione della pineta di Sellia – concludono il circolo “Riviera dei Gigli” e Legambiente Calabria – richiama l’attenzione sulla necessità di una maggiore cura del patrimonio naturalistico. È un appello che parte da questo luogo simbolico, ma che riguarda l’intera Calabria, dove troppo spesso aree verdi e boschi vengono lasciati all’abbandono, privando le comunità di un bene prezioso da preservare e valorizzare“.