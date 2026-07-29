Nomina di Rugna ai vertici Ance, gli auguri dell’assessore Straface: “Riconoscimento importante per la Calabria”

L’elezione di Roberto Rugna alla presidenza del Consiglio delle Regioni di Ance e il conseguente ingresso, come vicepresidente di diritto, nella governance nazionale dell’Associazione dei Costruttori Edili, raccoglie il plauso della Regione Calabria. A congratularsi è l’assessore regionale al Welfare e alle Pari opportunità, Pasqualina Straface, che sottolinea il valore della nomina per il territorio calabrese.

«Esprimo le mie più sincere congratulazioni a Roberto Rugna per la sua elezione a presidente del Consiglio delle Regioni di Ance e il conseguente incarico di vicepresidente di diritto dell’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili. Un prestigioso riconoscimento formalizzato a Roma, nella sede nazionale dell’associazione, che completa la squadra guidata dal presidente Antonio Ciucci», afferma l’assessore.

Secondo Straface, l’incarico affidato al presidente di Ance Calabria rappresenta un risultato che va oltre il riconoscimento personale, assumendo un significato importante anche per il sistema economico regionale e per le politiche di sviluppo del territorio.

«L’assunzione della guida dell’organismo di raccordo tra i territori e la struttura nazionale da parte di Roberto Rugna, già alla guida di Ance Calabria, non rappresenta soltanto un’affermazione di rilievo per il tessuto produttivo dello Ionio Cosentino e dell’intera regione, ma si intreccia profondamente con le politiche di welfare e coesione sociale portate avanti dalla Regione Calabria. Questo importante risultato premia le doti professionali e l’impegno costante profuso in questi anni. Tuttavia, lo leggiamo anche attraverso la lente di una visione strategica che mette al centro il benessere delle persone, l’inclusione e la riduzione delle disuguaglianze. Un comparto edile forte, dinamico e radicato nei territori è fondamentale non solo per lo sviluppo infrastrutturale, ma anche per generare occupazione stabile, contrastare il disagio sociale e promuovere una crescita economica realmente inclusiva».

In conclusione, l’assessore ha rivolto un messaggio di augurio al neo presidente del Consiglio delle Regioni di Ance, esprimendo fiducia nel lavoro che sarà chiamato a svolgere a livello nazionale.

«A Roberto Rugna giungano i miei più fervidi auguri di buon lavoro per questa nuova sfida istituzionale. Sono certa che saprà interpretare al meglio le istanze dei territori, coniugando la visione strategica per lo sviluppo del Paese con un’attenzione costante ai valori della solidarietà, della giustizia sociale e delle pari opportunità, pilastri fondamentali per una Calabria che non lascia indietro nessuno».