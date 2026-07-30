“Architettura, Design e Visioni” – Call for Works: a San Fili dal 6 al 9 agosto

Nell’ambito de Le Notti delle Magare 2026, il festival che anima l’estate di San Fili tra arte, cultura e tradizione, debutta per la prima volta una sezione dedicata all’architettura contemporanea, con la mostra “Architettura, Design e Visioni”, una call for works dedicata alla riflessione progettuale sul territorio.

La mostra è organizzata dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cosenza, tramite la Commissione Cultura e la Commissione Architettura, Paesaggio, Centri Storici, insieme ad ACAV – Associazione Culturale Arti Visive. Partner dell’iniziativa è il Comune di San Fili, che ospita la mostra nelle sale di Palazzo Cribari sede del Laboratorio civico “Forgia delle idee” e ha sostenuto l’iniziativa aprendo le porte del proprio centro storico a un dialogo inedito tra architettura, design e tradizione popolare.

Il percorso che ha portato alla mostra, curata da Maria (Marilena) Morabito, nasce da una call for works, rivolta senza limitazioni di nazionalità, ordine professionale o titolo di studio ad architetti, ingegneri, pianificatori, paesaggisti, designer, studenti di architettura e design, studi professionali e artigiani con approccio progettuale documentato. La call ha ottenuto un’ampia adesione, a conferma dell’interesse crescente verso un confronto tra progettazione e identità dei luoghi.

Le candidature sono state esaminate da una commissione di selezione composta da due rappresentanti delle Commissioni dell’Ordine e da un componente di ACAV, che ha individuato i lavori più meritevoli tra quelli presentati, oggi raccolti nell’esposizione “Architettura, Design e Visioni”.

Dove e quando

L’esposizione sarà visitabile dal 6 al 9 agosto 2026 presso il Laboratorio Civico Forgia delle Idee, in via XX Settembre a San Fili (Palazzo Cribari), grazie alla disponibilità degli spazi concessa dal Comune di San Fili. L’apertura è fissata per le ore 20:00.

Le istituzioni coinvolte

Il Sindaco di San Fili, Linda Cribari

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Cosenza, arch. Pasquale Greco

Il referente della Commissione Cultura, Cons. Maria C. R. Mesiano

Il referente della Commissione Architettura, Paesaggio, Centri Storici, arch. jr. Rosanna F.sca Algieri

Il Presidente di ACAV – Associazione Culturale Arti Visive, Stefano Milazzo