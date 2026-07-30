Auto incendiata alla consigliera Pugliese, Alecci: “Fermare l’escalation di intimidazioni”

“Intendo esprimere tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà alla consigliera comunale di Vibo Valentia Laura Pugliese e alla sua famiglia, per il gravissimo episodio di intimidazione di cui è stata vittima questa notte con l’incendio della sua auto. In queste ore, infatti, sembra prendere sempre più piede la pista dolosa su cui le Forze dell’Ordine stanno prontamente indagando attraverso tutti i rilievi del caso. Questo atto vile conferma, però, una preoccupante escalation di atti intimidatori che da diversi mesi sta attanagliando l’intera comunità della provincia vibonese. Una situazione allarmante a cui occorre porre rimedio nel minor breve tempo possibile. Ho piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura, e sono sicuro che in breve tempo saranno accertati i responsabili di questi gravissimi fatti e verrà garantita la totale sicurezza per chi si occupa con sacrificio e impegno dell’amministrazione pubblica”.

Così Ernesto Alecci, capogruppo del Pd in Consiglio regionale.

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