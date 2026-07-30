“Si è sempre responsabili di quello che non si è saputo evitare” - Jean-Paul Sartre
HomeCalabriaCosenzaDisservizi postali: Saracena chiede l'ufficio mobile
CalabriaCosenza

Disservizi postali: Saracena chiede l’ufficio mobile

Nel tessuto quotidiano di una comunità, anche la più piccola interruzione di un servizio essenziale si traduce in un impatto concreto sulla vita delle persone, soprattutto per chi è più fragile o meno autonomo negli spostamenti. Ecco perché ho ritenuto necessario chiedere l’attivazione urgente di un Ufficio Mobile sul territorio comunale così che venga garantita continuità ai servizi postali durante il periodo di indisponibilità dell’Ufficio cittadino.

 

RUSSO SCRIVE AL DIRETTORE DELLA FILIALE DI CASTROVILLARI: SOPPERIRE DISAGI

È quanto fa sapere il Sindaco Renzo Russo, informando di aver inviato una formale richiesta al Direttore della Filiale di Castrovillari di Poste Italiane, Rocco Vinzi. La richiesta nasce a seguito della comunicazione con la quale la stessa direzione di PT ha informato il Comune del protrarsi dei lavori di riqualificazione dello sportello nell’ambito del progetto Polis e della conseguente prosecuzione dell’appoggio presso l’Ufficio di San Basile fino al 17 agosto 2026.

 

ANZIANI, PERSONE FRAGILI E UTENTI SENZA MEZZI SONO IN SERIA DIFFICOLTÀ

Saracena – sottolinea il Primo cittadino – è una comunità con una significativa presenza di persone anziane e di utenti che hanno difficoltà negli spostamenti. Raggiungere quotidianamente San Basile o altri uffici postali rappresenta un disagio oggettivo, aggravato anche dal numero limitato di corse giornaliere del trasporto pubblico locale.

 

PENSIONI, BOLLETTINI, CORRISPONDENZA: SERVIZI ESSENZIALI DA GARANTIRE

La temporanea chiusura dell’Ufficio Postale sta incidendo sull’accesso a servizi fondamentali come il ritiro delle pensioni, l’esecuzione di operazioni postali, il pagamento dei bollettini e il ritiro della corrispondenza. Per questo l’Amministrazione comunale, pur comprendendo le esigenze organizzative legate al completamento degli interventi, ritiene necessario attivare una soluzione immediata e concreta.

 

UN UFFICIO MOBILE È LA RISPOSTA PIÙ RAPIDA E RAGIONEVOLE

Abbiamo chiesto con la massima urgenza – precisa ancora il Sindaco – l’installazione di un Ufficio Postale Mobile nel territorio comunale, in una posizione facilmente accessibile, così da assicurare ai cittadini la continuità dei principali servizi postali per tutto il periodo in cui l’ufficio resterà indisponibile. È una misura necessaria per ridurre i disagi che la nostra comunità sta sopportando ormai da diverse settimane.

 

IL COMUNE CONTINUERÀ A SOLLECITARE POSTE ITALIANE

L’Amministrazione comunale continuerà a seguire la vicenda con la massima attenzione, sollecitando Poste Italiane affinché venga fornita una risposta rapida ed efficace. L’obiettivo – conclude Renzo Russo – è tutelare i cittadini di Saracena, garantendo un servizio adeguato ad una comunità che non può essere penalizzata nell’accesso a prestazioni essenziali.

Articolo PrecedenteCosenza: convocato per il 5 agosto il Consiglio comunale per l’approvazione del Documento Unico di Programmazione e l’assestamento di bilancio
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

“Mare Dentro” a rotta a Locri: appuntamento domani con Mavisu

Incendio autovettura assessore Pugliese: la solidarietà dell’Amministrazione Comunale di Vibo Valentia

Cosenza: convocato per il 5 agosto il Consiglio comunale per l’approvazione del Documento Unico di Programmazione e l’assestamento di bilancio

Pirossigeno, ancora un botto di mercato: preso Georgi Sirakov

Wellness Theater, quando il sipario si apre sulla vita: il teatro che restituisce voce, fiducia e umanità. Concluso il progetto del “Teatro Incanto”

Parte dal 6 agosto la disinfestazione adulticida del territorio cittadino di Cosenza

The Memories Film Fest IV 2026 a Bocchigliero e Camigliatello Silano

Sgomberi a San Ferdinando e Scordovillo, Nesci: “Lo Stato torna dove per troppo tempo hanno prevalso degrado e illegalità”

Reggio Calabria, grande partecipazione per la presentazione del libro “Un viaggio tra le stanghe della Vara con Maria Consolatrice”

Consiglio comunale di San Giovanni in Fiore, l’opposizione di centrodestra: “Pronti a collaborare sui precari, ma Barile sfugge alle interrogazioni e non riesce a...

Parco eolico di San Vito sullo Ionio: Orrico presenta interrogazione parlamentare

L’America arriva a Vibo Marina: il 31 luglio e 1° agosto debutta l’American Street Food Festival: due serate dedicate ai sapori degli Stati Uniti,...

Italia del Meridione: Tiziana De Matteo nominata Segretaria cittadina di Lamezia Terme

Maccarone (Feneal UIL Calabria): “Il PNRR è un’occasione storica, ma bisogna accelerare”

Decoro urbano e prevenzione incendi, prosegue l’attività di controllo della Polizia Municipale di Cosenza. Il sindaco: “L’attenzione resta alta”

Grande successo ad Amantea per l’evento “Dog in casa di riposo”

Al Parco di Sibari scatta l’ora di “#Sibarinprogress”: dal 1° agosto grandi concerti ogni sera, mostra “Orghia” e show cooking

Casali del Manco, tre serate con il Gran Festival della Pizza 2026

Domani al Castello Svevo l’inaugurazione della seconda edizione della Biennale di Cosenza

Vibo Valentia, il progetto “TG Young” cresce: i giovani diventano protagonisti dell’informazione

Aree industriali calabresi, via al piano di riqualificazione: oltre 41 milioni per infrastrutture e servizi nelle ex Zes

Ospedale di Crotone, la nuova Emodinamica subito operativa: due interventi salvavita a pochi giorni dall’avvio

Riqualificazione aree industriali, Ferrara: “Bene l’avvio dei bandi regionali, ora la fase attuativa”

Si è insediato il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti. Il sindaco Franz Caruso: “Trasparenza, legalità e solidarietà pilastri della mia azione amministrativa”

Tra le mani di pietra: la street art ridisegna Pentedattilo

Pnrr: in Calabria concluso il 21% degli interventi

Vibo Valentia, anni di violenze sulla compagna: arrestato uomo accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate

Atto intimidatorio contro Laura Pugliese, Mangialavori: “Fiducia nelle forze dell’ordine, garantire sicurezza alle istituzioni”

Primi risultati per il Distretto del Cibo del territorio rurale vibonese: storico caseificio apre nuovo punto vendita grazie al Contratto di Distretto

Diocesi di Locri-Gerace, Mons. Di Pietro: “Nessuna frattura con Don Romeo, resta la mia stima e riconoscenza”

Vibo Valentia, asilo nido comunale: la Giunta approva il nuovo modello di gestione e le tariffe

Auto incendiata alla consigliera Pugliese, Alecci: “Fermare l’escalation di intimidazioni”

Sibari–Sila, sbloccati oltre 11,7 milioni per il completamento del primo lotto. Faragalli: “La Provincia è pronta a mandare subito l’opera in gara”

L’Infiorata di Taurianova vola a Lucca per il Festival Arti Effimere Guinness Edition 2026

Asp Catanzaro, FP Cgil denuncia: “Bloccati i premi 2022 ai dipendenti, ma affidati incarichi legali esterni”

West Nile, nuova disinfestazione a Catanzaro: stanotte interventi nella zona Nord della città

Crotone, Aloia: “Sorical conferma correttivi sulle bollette e interventi per la rete idrica di Contrada Nord”

Campionati Italiani Estivi di Nuoto, la Kairos Lamezia tra i protagonisti con 5 atleti

Amaco, Falcomatà e Madeo (Pd): “108 famiglie non possono più aspettare, riaprire subito il tavolo tecnico”

Emergenza bergamotteti, il sindaco di Melito Porto Salvo scrive a Occhiuto: “Servono interventi urgenti per salvare la filiera”

“Il tempo del male”, Gioffrè: “La ‘ndrangheta si alimenta delle disuguaglianze”. A Olivadi un confronto tra letteratura, memoria e futuro della Calabria

Catanzaro, Biblioteca De Nobili: dal 3 al 28 agosto entra in vigore l’orario estivo

Laos Fest compie dieci anni: a Scalea tre giorni di musica con Motta, Santi Francesi e Mobrici

A Camini il Premio Mediterraneo 2026: riconoscimenti, musica e cultura nel segno della pace

Latitante ricercato dal Regno Unito arrestato nel Crotonese: era ospite del Cara di Isola Capo Rizzuto

Vibo Valentia, auto della consigliera Laura Pugliese distrutta dalle fiamme: si indaga per incendio doloso

Perciaccante: “L’elezione di Rugna ai vertici di ANCE è motivo di orgoglio per il territorio”

Test di prestigio in Sila per l’Italia Under 17: lunedì 3 agosto allenamento congiunto con la Polonia a Camigliatello Silano

Crotone, manifestazione di interesse per la nomina componenti Commissione Toponomastica

Catanzaro, contributo libri scolastici: domande al via il 14 settembre

Lega Navale Italiana, “Sentinella Blu” approda a Crotone: al via le attività del motoveliero della legalità nell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto

“Frame the Game”: a Lamezia Terme la mostra dedicata alla Virtual Photography

Primo Consiglio Metropolitano, Cannizzaro: “Centralità all’aula e rappresentanza per tutto il territorio”

AMA Calabria, il duo Bertuca-Messinese in concerto il 1° agosto a Pianopoli (CZ)

Eiffel 65 in concerto a Zungri il 4 agosto: il tour europeo fa tappa in Calabria

Legge sugli idonei, l’appello di Idonei Calabria: “Non deludeteci”

Educatori e Pedagogisti del futuro: all’Università Mediterranea i Corsi di laurea che rispondono all’emergenza educativa

La Calabria ai vertici di ANCE: Ance Cosenza si congratula con Roberto Rugna

ACI Reggio Calabria: orario estivo di agosto, novità per i monopattini e richiamo airbag Takata

Crotone, al Castello Carlo V la mostra “AD HUMUS – Incontro con una terra viva” di Federico Sironi

Catanzaro, pubblicato l’avviso per la fiera di SS. Maria di Zarapoti, quartiere S. Maria

Sanità, Tridico: “In Calabria chi si ammala si mette in viaggio. La relazione della Corte dei conti racconta quanto ci costa il fallimento di...

È Eliana Iorfida la vincitrice del Premio Letterario Muricello 2026

La Strada: “Il DDL Malan sulla caccia pone enormi problemi ambientali, etici e giuridici”

San Mango d’Aquino: è Eliana Iorfida la vincitrice del Premio Letterario Muricello 2026

Controlli del Nas nel Soveratese: sequestrati oltre 500 chili di alimenti, denunciato il titolare di un supermercato

Domani al Magna Graecia Film Festival Colonna d’Oro a Caterina Murino e Carl Brave

Magna Graecia Film Festival Soverato: Colonna d’Oro al re dei paparazzi Rino Barillari, presentato in anteprima il docufilm su Roberto Vecchioni

Tirocinanti ministeriali calabresi: “Politica e Ministero dell’Istruzione, è tempo di vergognarsi!”

Noi Moderai Giovani, Luca Bifano nominato commissario cittadino di Castrovillari

Felici & Conflenti verso il gran finale: da Chicago alle aree interne calabresi per le buone pratiche comunitarie

Corigliano-Rossano, al centro estivo Magnolia la fantasia diventa autonomia. Pedagogista Renzo: “Quando i bambini trovano la loro strada, stanno già crescendo”

Musica e spettacolo alla Perla dello Stretto: due serate gratuite con Cecè Barretta e K-Pop

Caos sulla rete ferroviaria del Nord: incendi, cantieri e un danneggiamento paralizzano i treni

Concorso Internazionale dei Madonnari – Città di Taurianova, presentata la giuria dell’11esima edizione: competenze e sensibilità artistica da tutta Italia

Città Metropolitana, Versace: “I dirigenti certificano il buon lavoro della precedente amministrazione. Ora servono funzioni, risorse, risposte sulla sanità e il trasferimento delle deleghe”

Catanzaro avrà il suo Parco marino. Iemma: “Un’opportunità concreta per l’economia del mare. Un grazie all’assessore regionale Montuoro per l’attenzione rivolta alla nostra istanza”

Crotone: riqualificazione di via Risorgimento e area Capo Colonna

Roccella Summer Festival 2026, tutto pronto per la prima data calabrese di Giorgia: il concerto il 1° agosto al Teatro al Castello

GdF Catanzaro: la Guardia di Finanza partecipa al Magna Graecia Film Festival a Soverato

Filadelfia: tra riflessione e comicità, il 31 luglio la penultima data di CICO Fest

Operazione “Jonny”, tornano in carcere quattro esponenti del clan Arena dopo il verdetto della Cassazione

Aspettando il Premio Moda Città di Praia a Mare

Traffico di droga tra Lazio e Calabria, cinque misure cautelari eseguite dalla polizia

“Tutte le energie dello sport”, a Motta e Lazzaro due giornate ricche di divertimento

“Mondi possibili”, sabato 1 e domenica 2 agosto a Siderno la quarta edizione del Festival del Libro e del Fumetto

Vademecum contro la dipendenza da social: una bussola per orientare le abitudini quotidiane sia dei minori che dei genitori

Reggina, Lotito vuole il super colpo in attacco: Patierno o Coda

Consiglio comunale di Tropea, i consiglieri di opposizione: “La diretta streaming è una scelta di trasparenza e rispetto verso i cittadini”

Bonifica dell’area Scordovillo, Ferro: “Prosegue il piano di sgomberi e demolizioni per restituire legalità e sicurezza”

Vasto incendio di vegetazione in località Castaneto, nel Comune di Tiriolo

Nomina di Rugna ai vertici Ance, gli auguri dell’assessore Straface: “Riconoscimento importante per la Calabria”

Laino Borgo: nasce il premio nazionale di poesia “Lorenzo Pataro” per riscoprire i valori autentici della giovane poesia italiana

Reggio Calabria, il Centro Studio Danza abbraccia la sua direttrice Gabriella Cutrupi: un saggio d’incanto per celebrare i suoi 60 anni

“I Tesori del Mediterraneo”, domani a Reggio il via alla XXI edizione: si apre con il talk-spettacolo “Universo DONNA: un tesoro da scoprire”

Presentato a Diamante il libro “Calabria, viaggio ozioso di un Flâneur, anzi due…”

Ponte Stretto, Ferrante (Mit): “Copertura certa e conformità a nome, opera procede insieme a investimenti Sud”

Sanità calabrese, Faraone attacca il Governo: “Ancora troppe ombre sulla fine del commissariamento”

Dl sport, M. Occhiuto (FI): “Non riguarda solo europei, costruisce P.A. più efficace”

Crisi dell’olivicoltura, la Regione sostiene la richiesta di interventi: Gallo pronto a chiedere lo stato di crisi

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook