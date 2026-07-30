Disservizi postali: Saracena chiede l’ufficio mobile

Nel tessuto quotidiano di una comunità, anche la più piccola interruzione di un servizio essenziale si traduce in un impatto concreto sulla vita delle persone, soprattutto per chi è più fragile o meno autonomo negli spostamenti. Ecco perché ho ritenuto necessario chiedere l’attivazione urgente di un Ufficio Mobile sul territorio comunale così che venga garantita continuità ai servizi postali durante il periodo di indisponibilità dell’Ufficio cittadino.

RUSSO SCRIVE AL DIRETTORE DELLA FILIALE DI CASTROVILLARI: SOPPERIRE DISAGI

È quanto fa sapere il Sindaco Renzo Russo, informando di aver inviato una formale richiesta al Direttore della Filiale di Castrovillari di Poste Italiane, Rocco Vinzi. La richiesta nasce a seguito della comunicazione con la quale la stessa direzione di PT ha informato il Comune del protrarsi dei lavori di riqualificazione dello sportello nell’ambito del progetto Polis e della conseguente prosecuzione dell’appoggio presso l’Ufficio di San Basile fino al 17 agosto 2026.

ANZIANI, PERSONE FRAGILI E UTENTI SENZA MEZZI SONO IN SERIA DIFFICOLTÀ

Saracena – sottolinea il Primo cittadino – è una comunità con una significativa presenza di persone anziane e di utenti che hanno difficoltà negli spostamenti. Raggiungere quotidianamente San Basile o altri uffici postali rappresenta un disagio oggettivo, aggravato anche dal numero limitato di corse giornaliere del trasporto pubblico locale.

PENSIONI, BOLLETTINI, CORRISPONDENZA: SERVIZI ESSENZIALI DA GARANTIRE

La temporanea chiusura dell’Ufficio Postale sta incidendo sull’accesso a servizi fondamentali come il ritiro delle pensioni, l’esecuzione di operazioni postali, il pagamento dei bollettini e il ritiro della corrispondenza. Per questo l’Amministrazione comunale, pur comprendendo le esigenze organizzative legate al completamento degli interventi, ritiene necessario attivare una soluzione immediata e concreta.

UN UFFICIO MOBILE È LA RISPOSTA PIÙ RAPIDA E RAGIONEVOLE

Abbiamo chiesto con la massima urgenza – precisa ancora il Sindaco – l’installazione di un Ufficio Postale Mobile nel territorio comunale, in una posizione facilmente accessibile, così da assicurare ai cittadini la continuità dei principali servizi postali per tutto il periodo in cui l’ufficio resterà indisponibile. È una misura necessaria per ridurre i disagi che la nostra comunità sta sopportando ormai da diverse settimane.

IL COMUNE CONTINUERÀ A SOLLECITARE POSTE ITALIANE

L’Amministrazione comunale continuerà a seguire la vicenda con la massima attenzione, sollecitando Poste Italiane affinché venga fornita una risposta rapida ed efficace. L’obiettivo – conclude Renzo Russo – è tutelare i cittadini di Saracena, garantendo un servizio adeguato ad una comunità che non può essere penalizzata nell’accesso a prestazioni essenziali.