Diocesi di Locri-Gerace, Mons. Di Pietro: “Nessuna frattura con Don Romeo, resta la mia stima e riconoscenza”

Nel corso di un incontro cordiale e improntato a un clima di serena fraternità sacerdotale, S.E.R. Mons. Cesare Di Pietro ha dialogato con il clero della Diocesi di Locri-Gerace, affrontando anche alcune interpretazioni recentemente diffuse in merito al rapporto con l’ex Vicario Generale, don Pietro Romeo.

Il Vescovo ha dichiarato con chiarezza che non vi è alcuna frattura, né personale né istituzionale, con don Romeo. Ha spiegato che la conclusione del suo incarico di Vicario Generale rappresenta una naturale scadenza canonica, coincidente con quella del mandato del Vescovo uscente.

In vista della prossima nomina del nuovo Vicario Generale, Mons. Di Pietro ha evidenziato che tutte le figure ritenute idonee saranno valutate con attenzione e senso ecclesiale. Tra queste, anche don Romeo potrà essere considerato come possibile candidato, in base alle esigenze pastorali e organizzative della Diocesi.

Il Vescovo ha ribadito la propria piena e sincera stima nei confronti di don Romeo, riconoscendone l’operato svolto negli anni con zelo pastorale, generosità apostolica e lungimiranza. Qualità che hanno contribuito in modo significativo alla crescita della vita ecclesiale della comunità locrese.

«Desidero affermare con chiarezza che non corrisponde al vero la notizia di una frattura con don Pietro Romeo. La conclusione del suo mandato è semplicemente legata alla scadenza canonica prevista. Rimane per me motivo di stima, riconoscenza e apprezzamento il servizio che ha svolto con dedizione, visione e senso ecclesiale», ha dichiarato Mons. Di Pietro.

L’incontro si è concluso in un clima di unità e collaborazione, confermando la volontà condivisa di proseguire il cammino della Diocesi con spirito di comunione, corresponsabilità e servizio.