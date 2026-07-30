The Memories Film Fest IV 2026 a Bocchigliero e Camigliatello Silano

Bocchigliero e Camigliatello Silano (CS), 16-17-18 agosto 2026 Torna in Calabria “The Memories Film Fest”, il festival diretto da Caterina Iannelli che fonde cinema d’archivio, memoria e territorio. Dal 16 al 18 agosto, tra Bocchigliero e Camigliatello Silano, la quarta edizione porterà nel cuore della Sila registi, attori, musicisti e ospiti di rilievo nazionale e internazionale, insieme a mostre, masterclass, proiezioni per bambini e la selezione ufficiale dei film in concorso.

Il focus del festival

Nato per riportare alla luce il patrimonio audiovisivo custodito negli archivi calabresi e non solo, “The Memories Film Fest” è dedicato al riuso creativo delle immagini d’archivio: pellicole ritrovate, filmini di famiglia, found footage e frammenti dimenticati tornano a vivere attraverso nuovi linguaggi estetici, dal documentario alla sperimentazione, senza vincoli di formato o durata. Un progetto che, nella cornice delle montagne della Sila Greca, restituisce al pubblico i film che raccontano la Calabria di cento anni fa, intrecciando memoria individuale e collettiva, identità e paesaggio.

22 film in concorso

Cuore della manifestazione è il concorso ufficiale, che quest’anno presenta 22 opere tra cortometraggi, mediometraggi e lungometraggi provenienti da Italia, Portogallo, Slovenia, India e Albania, con temi che spaziano dalla memoria storica ai diritti delle donne, dal rapporto tra uomo e natura fino a vicende autobiografiche e familiari. Le proiezioni si svolgeranno presso l’Ex Istituto scolastico di Piazza Arento, a Bocchigliero, con tre sessioni giornaliere dal 16 al 18 agosto, a partire dalle ore 10:00.

Le mostre e le sezioni speciali

Il festival si arricchisce di quattro sezioni permanenti, visitabili gratuitamente presso l’Ex Istituto scolastico dal 16 al 18 agosto (10:00-12:00 e 16:00-20:00):

The Memories Archive – “Fiamme, banditi e stelle: memorie di cinema in Calabria”, una mostra fotografica dell’Archivio Lastcam che ripercorre il legame tra la Calabria e il grande schermo, dal brigante Musolino a Gianna Maria Canale, fino alle immagini inedite del set di “OcchioPinocchio” di Francesco Nuti, girato proprio a Bocchigliero.

The Memories Art – “Ray of Light”, gli scatti della fotografa giapponese Rei Yajima dedicati alla Sila e a Bocchigliero, e “Il cineverso di Orazio Garofalo”, un percorso di video-arte tra cinema, pittura e luce.

The Memories for People – una Masterclass gratuita di Michelangelo Frammartino, dal titolo “Immagini viventi – prima del racconto”, in programma il 17 agosto alle 17:00 (posti limitati).

The Memories for Kids – il “Mini Cinema” al Teatrino Don Domenico Spina, con le proiezioni di “Wall-E” (17 agosto) e “A Bug’s Life” (18 agosto), targati Disney Pixar.

Gli ospiti

Tra gli ospiti attesi: l’attore Marcello Fonte, vincitore del premio per la Miglior interpretazione maschile al Festival di Cannes; il regista e sceneggiatore Francesco Costabile; il regista Michelangelo Frammartino; la giovane attrice Elena Sophia Senise; il videoartista Orazio Garofalo; la storica voce del doppiaggio italiano Beatrice Margiotti; il contrabbassista della Johann Strauss Orchestra di André Rieu, Franco Vulcano; ed Enrica Ruffo, che ricorderà la figura del regista Elio Ruffo.

Le tre serate del festival

Sabato 16 agosto, ore 22:00, Camigliatello Silano – “Memorie di Calabria”: presentazione dell’Archivio Cineteca della Calabria e dell’Archivio Lastcam, proiezione di immagini inedite degli anni ’20 che ritraggono Camigliatello, accompagnate dalle musiche dal vivo di Danilo Gatto e Francesco Loccisano, i trailer dei film in concorso, l’incontro con Marcello Fonte ed Elena Sophia Senise e la presentazione di due progetti dedicati alla valorizzazione del patrimonio audiovisivo della regione.

Domenica 17 agosto, ore 22:00, Piazza del Popolo, Bocchigliero – “Archivi di Famiglia”: omaggio al regista Elio Ruffo, incontro con il regista Francesco Costabile e con il musicistaFranco Vulcano, una riflessione sul tema della guerra, la presentazione della masterclass di Michelangelo Frammartino e

Lunedì 18 agosto, ore 22:00, Piazza del Popolo, Bocchigliero – Premiazione ufficiale: incontro con Orazio Garofalo e con Beatrice Margiotti, dialogo con l’esperta di turismo Bina Palopolis, proclamazione dei vincitori della quarta edizione e proiezione dei film premiati.

La giuria

A valutare le opere in concorso sarà una giuria composta da professionisti del settore: la regista e direttrice creativa Isabella Mari, il regista e produttore Gaetano Crivaro, la regista e sceneggiatrice Francesca Olivieri, il regista e filmmaker Emanuele Freni (autore per Geo, Rai 3) e la restauratrice cinematografica Martina Orlando.

Organizzazione

The Memories Film Fest IV è organizzato dall’Archivio Cineteca della Calabria ETS, in collaborazione con la casa di produzione e l’Archivio Audiovisivo Lastcam. Direzione artistica di Caterina Iannelli, direzione organizzativa di Domenico Iannelli, responsabile della programmazione e dell’archivio Pino Iannelli. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.