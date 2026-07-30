Pnrr: in Calabria concluso il 21% degli interventi

Sono 9.751 i progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) in Calabria, per un investimento complessivo pari a 2 miliardi e 389 milioni di euro. Secondo i dati contenuti nella relazione sullo stato di avanzamento del Piano diffusa dal Governo, il 21% degli interventi risulta concluso, mentre il 78,9% è ancora in fase di realizzazione.

Un andamento che si colloca vicino alla media nazionale: in Italia, infatti, la quota dei cantieri conclusi è pari al 26,2%, mentre il 73,8% degli interventi risulta ancora in corso.

A livello regionale, la quota maggiore delle risorse Pnrr è destinata alla Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, con finanziamenti pari a 774,3 milioni di euro. Seguono la Missione 3 – Infrastrutture per una mobilità sostenibile, con 541,2 milioni di euro, e la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione e competitività, con 443,4 milioni di euro.

Alla Missione 4 – Istruzione e ricerca sono destinati 320,5 milioni di euro, mentre alla Missione 6 – Salute spettano 139,4 milioni di euro. Alla Missione 5 – Inclusione e coesione sono assegnati 138,2 milioni di euro, mentre alla componente REPowerEU sono destinati 32,4 milioni di euro.

Per quanto riguarda i soggetti attuatori, il ruolo principale è svolto dalle società per azioni, che gestiscono 106 progetti per un valore complessivo di oltre 1,84 miliardi di euro. Seguono i Comuni, con 5.187 interventi per 1,29 miliardi di euro, e la Regione Calabria, con 2.898 progetti per 848,3 milioni di euro.

Il quadro territoriale evidenzia una distribuzione significativa degli interventi nelle cinque province calabresi.

A Catanzaro sono stati finanziati 4.582 progetti per un valore di 1,03 miliardi di euro: il 17,7% risulta concluso, mentre l’82,3% è in corso.

A Cosenza si registra il numero più elevato di interventi, con 9.115 progetti per un investimento complessivo di 1,99 miliardi di euro. Di questi, il 17,9% è stato completato e l’82,1% è ancora in fase di attuazione.

A Crotone i progetti finanziati sono 1.915, per un valore di 399,2 milioni di euro: il 21,8% è concluso e il 78,2% è in corso.

A Reggio Calabria gli interventi sono 5.423, con risorse pari a 1,29 miliardi di euro. La percentuale di lavori conclusi si attesta al 17,5%, mentre l’82,5% degli interventi è ancora in realizzazione.

A Vibo Valentia, infine, risultano finanziati 2.141 progetti per un totale di 368 milioni di euro. È la provincia con la percentuale più alta di interventi completati: il 26% risulta concluso, mentre il 74% è ancora in corso.

Il Pnrr rappresenta dunque una delle principali leve di investimento pubblico per la Calabria, con migliaia di interventi distribuiti su tutto il territorio e una fase attuativa ancora in pieno svolgimento.