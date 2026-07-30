Primi risultati per il Distretto del Cibo del territorio rurale vibonese: storico caseificio apre nuovo punto vendita grazie al Contratto di Distretto

Inizia a dare i suoi frutti e a produrre risultati tangibili il Contratto di Distretto – finanziato dal ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – del Distretto del Cibo del territorio rurale vibonese.

Grazie ad un contributo pari al 65 per cento dell’investimento complessivo, una delle aziende beneficiarie della programmazione dell’agenzia di sviluppo guidata dalla presidente Luisa Caronte, ha inaugurato un nuovo e accogliente punto vendita. Si tratta del Caseificio Porolat, azienda fondata a Zungri nel 1990, che può vantare una strutturata presenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia e, da mercoledì 29 luglio, anche una nuova insegna a Mesiano, nel comune di Filandari, in una collocazione strategica lungo la provinciale n. 17 Vibo Valentia-Tropea.

Un risultato ottenuto grazie all’investimento in conto capitale del beneficiario che chiude una parte cospicua dell’intervento, in attesa della concessione totale delle agevolazioni Masaf che consentiranno la conclusione dell’iter con l’acquisto di nuove attrezzature. Soddisfazione è stata espressa dalla presidente Caronte, presente ieri all’inaugurazione insieme al vicepresidente Giuseppe Porcelli e al responsabile amministrativo del Distretto Leo Mercurio.

«Oggi si concretizza il primo step di un percorso che abbiamo immaginato nel 2024, quando abbiamo redatto il Contratto di Distretto – ha dichiarato Luisa Caronte -. Tra i nostri 16 beneficiari, l’investimento di Porolat è il primo a prendere vita con un consistente contributo, pari al 65 per cento dell’investimento totale. Essere qui, oggi, davanti ad un nuovo punto vendita che abbiamo contribuito a realizzare, è per noi motivo d’emozione ed orgoglio perché vediamo realizzarsi uno dei progetti ai quali lavoriamo da lungo tempo».

Emozione anche nelle parole dell’imprenditore Francesco Pugliese, fondatore di Porolat: «Siamo entusiasti e felici di aver aderito a questo bellissimo progetto del Distretto del Cibo che ci ha permesso di crescere e consolidare la presenza del nostro brand sul territorio. Invito tutti a credere nel Distretto del Cibo che può davvero creare qualcosa di buono per il Vibonese e offrire nuove opportunità ai nostri giovani, che spesso sono sottopagati o assunti con contratti che non consentono loro di progettare il futuro. Spero che progetti come questo si ripetano perché il nostro territorio ne ha davvero bisogno».