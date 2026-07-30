Atto intimidatorio contro Laura Pugliese, Mangialavori: “Fiducia nelle forze dell’ordine, garantire sicurezza alle istituzioni”

“Esprimo la mia vicinanza alla consigliera comunale Laura Pugliese per il grave atto intimidatorio subito questa mattina. Colpire un amministratore locale significa colpire l’intera comunità e tentare di minare la serenità di chi svolge un servizio pubblico.

Confido nel lavoro delle forze dell’ordine, impegnate a individuare i responsabili. Lo Stato è presente e non permetterà che la violenza condizioni l’azione delle istituzioni. A Laura e alla sua famiglia rinnovo la mia vicinanza e solidarietà”. Lo dichiara in una nota l’on. Giuseppe Mangialavori, presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati.