«Esprimo la più ferma condanna e la massima vicinanza, mia personale e dell’intera
amministrazione comunale di Vibo Valentia, alla consigliera Laura Pugliese per il
grave e vile episodio d’incendio che ha coinvolto la sua autovettura.»
Così il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, commenta quanto
accaduto nelle ultime ore, manifestando piena solidarietà alla consigliera
comunale e alla sua famiglia.
«Se qualcuno pensa di intimidire le istituzioni e chi lavora quotidianamente per la
comunità attraverso atti violenti, ha sbagliato di grosso. L’amministrazione comunale
non compirà un solo passo indietro. Fin dal primo giorno del nostro insediamento
abbiamo scelto con convinzione la strada della legalità, della trasparenza e del
rispetto delle regole: continueremo a mantenere la barra dritta con ancora maggiore
determinazione, senza lasciarci condizionare da alcun tipo di pressione o vile
minaccia.»
«Confidiamo pienamente nel lavoro tempestivo delle forze dell’ordine e della
magistratura, certi che sarà fatta al più presto piena luce sulle responsabilità di
questo gravissimo gesto. A Laura Pugliese giunga l’abbraccio caloroso e il sostegno
incondizionato di tutta la nostra comunità cittadina», conclude il primo
cittadino.
Incendio autovettura assessore Pugliese: la solidarietà dell’Amministrazione Comunale di Vibo Valentia
«Esprimo la più ferma condanna e la massima vicinanza, mia personale e dell’intera