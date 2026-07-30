Incendio autovettura assessore Pugliese: la solidarietà dell’Amministrazione Comunale di Vibo Valentia

«Esprimo la più ferma condanna e la massima vicinanza, mia personale e dell’intera

amministrazione comunale di Vibo Valentia, alla consigliera Laura Pugliese per il

grave e vile episodio d’incendio che ha coinvolto la sua autovettura.»

Così il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, commenta quanto

accaduto nelle ultime ore, manifestando piena solidarietà alla consigliera

comunale e alla sua famiglia.

«Se qualcuno pensa di intimidire le istituzioni e chi lavora quotidianamente per la

comunità attraverso atti violenti, ha sbagliato di grosso. L’amministrazione comunale

non compirà un solo passo indietro. Fin dal primo giorno del nostro insediamento

abbiamo scelto con convinzione la strada della legalità, della trasparenza e del

rispetto delle regole: continueremo a mantenere la barra dritta con ancora maggiore

determinazione, senza lasciarci condizionare da alcun tipo di pressione o vile

minaccia.»

«Confidiamo pienamente nel lavoro tempestivo delle forze dell’ordine e della

magistratura, certi che sarà fatta al più presto piena luce sulle responsabilità di

questo gravissimo gesto. A Laura Pugliese giunga l’abbraccio caloroso e il sostegno

incondizionato di tutta la nostra comunità cittadina», conclude il primo

cittadino.