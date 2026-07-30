Cosenza: convocato per il 5 agosto il Consiglio comunale per l’approvazione del Documento Unico di Programmazione e l’assestamento di bilancio

Convocato dal Presidente Giuseppe Mazzuca, tornerà a riunirsi mercoledì 5 agosto, alle ore 16,00, il Consiglio comunale, nella sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi. Diversi gli argomenti all’ordine del giorno, a cominciare dall’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2027/2029, lo strumento di pianificazione delle attività dell’Amministrazione comunale, obbligatorio per legge. Un altro adempimento importante che sarà portato all’attenzione del civico consesso è l’assestamento generale di Bilancio con la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs n. 267/2000. Seguiranno la modifica del Regolamento TARI con decorrenza dal 1° gennaio 2026, l’approvazione degli interventi pubblici di somma urgenza per il ripristino immediato della fruibilità delle strade, nonché per la posa in opera della segnaletica e/o delle barriere necessarie a chiusure e/o restringimenti di carreggiate stradali a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’11 al 20 febbraio 2026 e il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi degli artt. 191, comma 3, e 194, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000. Tornerà in aula, dopo l’ultimo rinvio della seduta del 28 luglio scorso, la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di finanza di progetto a iniziativa privata, ai sensi dell’art. 193 del d. lgs n.36/2023, per la gestione in concessione delle aree di parcheggio su strada (strisce blu) e dei parcheggi in struttura siti nel territorio del comune di Cosenza, così come la discussione sulla gestione del servizio integrato Decoro Urbano che era stata richiesta, come primo firmatario, del consigliere comunale Michelangelo Spataro. L’eventuale seconda convocazione è fissata per giovedì 6 agosto, alle ore 17,00.