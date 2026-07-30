“Mare Dentro” a rotta a Locri: appuntamento domani con Mavisu

Dopo Crotone e Catanzaro, Mare Dentro fa rotta su Locri. La terza tappa del viaggio di MAVISU attorno alla penisola calabrese tra Ionio e Tirreno porterà domani, venerdì 31 luglio, sul Lungomare Zaleuco, lato sud, nella sede della Lega Navale Italiana – Sezione di Locri, il messaggio più riconoscibile del progetto promosso dall’Ente per i Parchi Marini Regionali della Calabria: una barca confiscata ai trafficanti di esseri umani che torna in mare per raccontare legalità, tutela, inclusione, educazione ambientale, solidarietà e fruizione sostenibile del patrimonio naturale. L’evento è aperto al pubblico ed è pensato anche per famiglie e bambini, chiamati a vivere il mare come esperienza di conoscenza, responsabilità e partecipazione.

DA CROTONE A CATANZARO LA ROTTA DI MAVISU PUNTA SULLA CONSAPEVOLEZZA

Dopo la partenza da Crotone, la seconda tappa di Catanzaro ha confermato la capacità di Mare Dentro di trasformare ogni approdo in racconto pubblico, esperienza educativa e confronto istituzionale. La giornata catanzarese si è aperta con l’escursione in mare a bordo di MAVISU con una delegazione di giovani del Centro di Giustizia Minorile di Catanzaro, è proseguita con la cerimonia ufficiale dell’alzabandiera Bandiera Blu e si è conclusa con il talk La Calabria, una montagna in mezzo al mare.

A CATANZARO IL MARE BANDIERA BLU COME IDENTITÀ E RESPONSABILITÀ

Al confronto sono intervenuti, tra gli altri, Raffaele Greco, Direttore generale EPMR, che ha richiamato la necessità di responsabilizzare i ragazzi al ruolo che rivestono nella società; Giusi Iemma, vicesindaca di Catanzaro, che ha indicato nel mare una parte essenziale dell’identità del Capoluogo e una risorsa di opportunità, accessibilità, filiera corta, pesca e ristorazione; Claudio Mazza, presidente nazionale FEE Italia, che ha collegato la Bandiera Blu alla gestione del territorio e all’educazione ambientale nelle scuole; Giovanni Aramini, dirigente regionale del Settore Tutela del patrimonio naturale e Aree protette, che ha parlato di MAVISU come testimonianza del trionfo della legalità e della complementarietà tra mare ed entroterra; Roberto Cosentino, Direttore generale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria, che ha inserito il progetto nel racconto del modello Calabria; Franco Cilurzo, direttore di rete LaC e LaC News24, e Paolo Amato, Tenente di Vascello della Guardia Costiera di Soverato e Comandante del Circondario Marittimo.

MONTUORO: MARE DENTRO DENTRO LA STRATEGIA GREEN DELLA CALABRIA

L’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro ha richiamato i due messaggi principali dell’approdo di MAVISU: legalità e tutela del patrimonio naturale dei mari calabresi, inserendoli nel quadro della più ampia strategia regionale per la transizione ecologica. Nel suo intervento ha collegato Mare Dentro alla visione che unisce parchi marini ed entroterra, cammini di Calabria, Ciclovia dei Parchi e borghi in un’unica traiettoria di sviluppo sostenibile. Una strategia che punta ad armonizzare ciò che la natura ha consegnato alla Calabria, trasformandolo in esperienza, educazione, legalità e crescita economica rispettosa dell’ambiente. Contestualmente, Montuoro ha anticipato l’avvio della prossima perimetrazione dei Parchi Marini Regionali, un passaggio decisivo per rafforzare la governance delle aree protette e ampliare in modo organico la rete di tutela e valorizzazione del mare calabrese.

LOCRI, AL MATTINO MAVISU CON I GIOVANI DELLA COMUNITÀ MINISTERIALE

Domani mattina (venerdì 31 luglio), la tappa di Locri si aprirà alle ore 10 con l’escursione a bordo di MAVISU nelle acque antistanti le città di Locri e Siderno con i detenuti della Comunità Ministeriale – Direzione USSM di Reggio Calabria. L’iniziativa sarà promossa in partnership con Save The Children, Lega Navale Italiana – Sezione di Locri e Sailors for Kids, confermando il valore educativo, sociale e inclusivo del progetto.

ALLE 16 SARANNO I BAMBINI AD ESPLORARE LE EMOZIONI DI MAVISU

Nel pomeriggio, alle ore 16, si terrà un’escursione dimostrativa a vela insieme alla MAVISU con i bambini iscritti al corso di vela della Lega Navale Italiana – Sezione di Locri. Un momento pensato per avvicinare i più piccoli alla cultura del mare, alla sicurezza, alla responsabilità e alla fruizione consapevole degli spazi marini.

ALLE 19 BRINDISI D’APPRODO AL PONTILE DELLA LEGA NAVALE

Alle ore 19 è previsto il brindisi inaugurale con MAVISU attraccata al pontile della Lega Navale Italiana – Sezione di Locri. Sarà il momento simbolico dell’approdo, accompagnato dal metodo classico calabrese iGreco: la barca restituita alla collettività entra in porto portando con sé il racconto di una Calabria che sceglie di trasformare un bene sottratto all’illegalità in strumento di educazione, legalità e tutela ambientale.

LA CALABRIA, UNA MONTAGNA IN MEZZO AL MARE, IL TALK CON ASS. CALABRESE

La Calabria, una montagna in mezzo al mare è il tema del talk dedicato ai contenuti del progetto: legalità, mare, giovani, inclusione, aree protette, fruizione sostenibile, territori costieri ed entroterra. L’incontro previsto dalle ore 20 sarà condotto dal comunicatore strategico Lenin Montesanto. Interverranno, tra gli altri, insieme al Direttore generale dell’EPMR Raffaele Greco, il vicesindaco con delega all’Ambiente del Comune di Locri Alfredo Cappuccio; il presidente della Lega Navale Italiana – Sezione di Locri, Arturo Guida; il fumettista e autore Davide Besana; il segretario regionale UNPLI Calabria, Rocco Deodato; il Sindaco di Bianco, Gianni Versace; Giovanni Parise dell’Associazione Caretta Calabria Conservation ETS; e l’assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese. Parteciperanno anche Capitaneria di Porto e Forze dell’Ordine.

OGNI LATTINA VALE, ALBUM E VISORI NEI FONDALI

Nel corso della serata saranno riproposti anche i contenuti esperienziali del format Mare Dentro: il progetto Ogni Lattina Vale, l’album EPMR da colorare dedicato ai bambini e ai Marcatori Identitari Distintivi della Calabria Straordinaria, e l’esperienza immersiva con i visori per il Virtual Tour dei fondali dei Parchi Marini Regionali.

ALLE 21 SAPORI, TERRITORI E UN PARTICOLARE OMAGGIO A MINA

Alle ore 21 spazio alle proposte esperienziali e identitarie dei Parchi Marini Regionali, curate dalla gastronoma Elena Bursese. Seguiranno le degustazioni a cura dello chef Alessandro Guida del ristorante della Lega Navale di Locri, condotte da Roberto Cannizzaro per Roka Produzioni. La serata sarà accompagnata anche dall’Omaggio a Mina a cura del Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia, con Maria Tramontana alla voce e Ferruccio Messinese al pianoforte e tastiera.

UNA ROTTA REGIONALE, SETTE APPRODI, UN SOLO MESSAGGIO

Dopo Locri, MAVISU proseguirà il suo viaggio il 6 agosto a Reggio Calabria, l’11 agosto a Tropea, il 25 agosto a Cetraro e il 31 agosto a Praia a Mare – Isola Dino. Sette tappe per raccontare una Calabria che sceglie di proteggere il mare non solo con i vincoli, ma con conoscenza, partecipazione, educazione, legalità, inclusione e responsabilità condivisa. L’evento gode della collaborazione di una rete ampia di partner istituzionali, territoriali e operativi: Pro Loco UNPLI Calabria; Lega Navale Italiana; Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia, partner EPMR del progetto; Fabrizia, l’acqua calabrese; Cantine Zito; Azienda iGreco; FFA Architetture & Design di Francesca Felice e i Comuni di Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone, Locri, Tropea, Cetraro e Praia a Mare. Il progetto regionale è realizzato per l’EPMR con Roka Produzioni ed il coordinamento generale e la comunicazione strategica della Montesanto Sas di Lenin Montesanto.