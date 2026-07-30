Pirossigeno, ancora un botto di mercato: preso Georgi Sirakov

Il mercato della Pirossigeno Cosenza piazza il colpo che mancava nel reparto esterni. Georgi Sirakov, guardia bulgara classe 1992, è un nuovo giocatore dei Lupi. Un acquisto che porta nel roster un cecchino da 1.355 punti in 92 presenze ufficiali, un dato che riguarda solo le ultime quattro stagioni alla Virtus Molfetta, dove è diventato bandiera e idolo dei tifosi. Insomma, un pieno di talento e passione…

Il suo percorso italiano comincia nel 2010, a 18 anni, con l’approdo a Benevento in Serie B Dilettanti. Da lì un viaggio lungo 15 stagioni attraverso San Severo, Montecatini, Brindisi, Catania, Porto Sant’Elpidio, Bisceglie, Desio: ovunque è andato ha viaggiato sopra la doppia cifra. Un realizzatore che quando il cronometro stringe alza la mano e chiede palla per bucare la retina.

Tiro da fuori micidiale, buona capacità in penetrazione, intelligenza nel gioco in pick and roll. E soprattutto la testa: carisma da veterano, visione di gioco e la capacità di alzare il livello di chi gli sta accanto. Qualità che lo hanno reso un punto di riferimento in ogni spogliatoio che ha frequentato.

«Georgi è un giocatore che abbiamo seguito a lungo – ha dichiarato il direttore sportivo Fabio Lorenzi –. Il suo carisma e la sua capacità di incidere in categorie importanti saranno preziosi per il nostro gruppo. È uno che ama il gioco di squadra e che può fare la differenza in Serie C». I Lupi hanno il loro cecchino.