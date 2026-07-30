Il XXV Peperoncino Jazz prosegue nel segno del “Roseto Jazz”

Prosegue a ritmi serratissimi, in questa calda estate 2026, la XXV edizione del Peperoncino Jazz Festival, rassegna itinerante nelle più belle località calabresi che dopo le tappe ad Amantea, Cerisano, Acquappesa, Castrovillari, Rossano e Corigliano e dopo la “cinque giorni” crotonese organizzata per conto dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari targata “This must be the place”, come da tradizione, negli ultimi due giorni di luglio si caratterizzerà nel segno del Roseto Jazz, evento ad ingresso libero fortemente voluto dal sindaco Giovanni Pugliese e dall’assessore al Turismo Sabrina Franco ospitato nel centro storico di origini medievali della rinomata località ionica.

Stasera (giovedì 30 luglio) alle ore 22 a tagliare il nastro nella storica location di Piazza Il Guiscardo sarà la raffinata cantautrice Mariella Nava, artista dotata di una immensa sensibilità, che da oltre vent’anni rappresenta una delle indiscusse “Signore” della scena musicale nazionale, essendone protagonista sia come interprete (vanta ben otto partecipazioni al Festival di Sanremo in questa veste), che come autrice di brani portati al successo da altri importanti rappresentanti della musica leggera italiana, quali Ornella Vanoni, Eduardo De Crescenzo (“Come mi vuoi”, reinterpretata da Mina), Renato Zero (“Spalle al Muro”), Andrea Bocelli (“Per Amore”, resa celebre in tutto il mondo e in particolare in Brasile da Zizi Possi), Gigi D’Alessio ecc.

Pianista raffinata dalla voce potente e morbidissima al tempo stesso, la cantautrice tarantina, accompagnata dal fisarmonicista Salvatore Cauteruccio, musicista versatile e appassionato e da anni suo fedele accompagnatore, giocando con le parole e con i tasti del suo immancabile pianoforte come è solita fare, regalerà al pubblico del PJF tutti i suoi più grandi successi, in uno spettacolo acustico che porterà lo spettatore nel suggestivo mondo della canzone d’autore al femminile.

Domani (venerdì 31 luglio), invece, sarà protagonista sul palco il Lorenzo Simoni Quartet, formazione che da almeno un lustro rappresenta una fusione unica di talenti provenienti dal panorama jazzistico contemporaneo, capitanata dal portentoso sassofonista toscano Lorenzo Simoni e composta dal pianista Vittorio Solimene, dal contrabbassista Giulio Scianatico e dal batterista Fabrizio Doberti.

Il gruppo, composto da quattro musicisti di grandissimo talento accomunati da una profonda passione per la ricca tradizione musicale afro-americana, vanta la partecipazione ad alcuni dei maggiori festival italiani (tra cui: Veneto Jazz, Piacenza Jazz Festival, Pisa Jazz, Firenze Jazz Festival, Jazz in Sardegna, Fano Jazz, Iseo Jazz e Ferrara Jazz) e in questi anni ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti internazionali: dal Premio Marco Tamburini (2022) al Premio Tomorrow’s Jazz (2022) tenutosi al Teatro La Fenice di Venezia, passando per il Premio Isio Saba a Cagliari (2023) e il Barga Jazz Contest (2024), che testimoniano l’impegno e la dedizione del quartetto a coltivare la propria arte e sviluppare un’identità di gruppo coesa nel tempo.

In occasione della seconda tappa rosetana del PJF 2026, il quartetto si esibirà con super ospite il portentoso musicista americano Jason Renard Palmer.

Trombettista, compositore e didatta (è docente presso il famigerato Berklee College of Music di Boston e tiene regolarmente masterclass in tutto il mondo), Jason Palmer è uno dei musicisti più richiesti della sua generazione (vanta collaborazioni con veri e propri giganti del panorama internazionale, quali Roy Haynes, Herbie Hancock, Mark Turner e Wynton Marsalis e la partecipazione come sideman in oltre quaranta album, in aggiunta ai tredici album pubblicati come leader) e ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il French American Cultural Exchange Jazz Fellowship e il Boston Artist in Residence Fellowship.

Dopo le due serate rosetane, da sabato 1 agosto a lunedì 10 agosto le piccanti note del PJF torneranno a risuonare nel cuore della Magna Graecia – nel Parco archeologico si Sibari – in occasione della ricchissima sessione di concerti fortemente voluti dal direttore Filippo Demma nell’ambito delle tre rassegne Magna Graecia Jazz Fest, Sybaris Folk e Sybaris Arte rientranti nel ricco cartellone di #Sibarinprogress.

Nel Parco del Cavallo, un giorno dopo l’altro si esibiranno: l’Orchestra Filarmonica della Calabria, che sabato 1 agosto con ospite il sassofonista americano Dave Schroeder sarà impegnata nell’omaggio sinfonico Morricone Pop Star, il trio del portentoso pianista Benito Gonzalez, di scena domenica 2 e lo straordinario Pete Roth Trio featuring la leggenda delle percussioni Bill Bruford, in programma lunedì 3 agosto.

Martedì 4 sarà la volta dello spettacolo Nero a Metà Experience dedicato alla musica di Pino Daniele, mentre mercoledì 5 tra le rovine dell’antica Sybaris risuoneranno le note del pianoforte di Raphael Gualazzi, seguite, giovedì 6, da quelle del maestro del jazz Enrico Rava che si esibirà con i suoi The Fearless Five.

Le geometrie vocali dei Neri per Caso saranno protagoniste venerdì 7 agosto, mentre il giorno successivo (sabato 8 agosto) il pubblico potrà attrezzare il talento vocale di Karima, prima delle due serate finali in programma domenica 9 e lunedì 10 agosto, nelle quali saranno protagonisti assoluti, rispettivamente, la passione di Raiz con il progetto In Montecalvario, e lo storico sound degli Avion Travel.

Dopo 10 giorni di meravigliose commistioni tra Musica e Archeologia, il XXV PJF, evento a cura dell’associazione culturale Picanto diretto da Sergio Gimigliano realizzato con il patrocinio del MiC, della Regione Calabria (nell’ambito delle attività relative al brand Calabria Straordinaria), del Parco Nazionale del Pollino e del Parco Nazionale della Sila, di oltre 20 Comuni e con il sostegno di prestigiose aziende del territorio calabrese – prime fra tutte: Gas Pollino, Ottica Di Lernia, Gelateria Capani, Minerva Resort proseguirà, poi, il suo lungo itinerario musicale fino a settembre, ospitando, tra gli altri, artisti quali: Al Di Meola, Walter Ricci Trio, Eric Darius, Mafalda Minnozzi & Paul Ricci, Denise King & Elio Coppola Quartet, Beatrice Valente Trio, SYMO, Royale, Danilo Rea, Roberto Musolino & Sasà Calabrese, Marco Trifilio Duo featuring Claire Briand, Bambina, Romeo Iorio Duo, Nino Buonocore, Mimma Pisto, Simona Daniele, Giorgio Conte, Eddie Gomez…

Informazioni per il pubblico:

PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI

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