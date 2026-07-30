Ferrovia Jonica, De Cicco chiede chiarimenti: “L’elettrificazione è ferma da anni, servono tempi certi”

Fare chiarezza sullo stato dei lavori di ammodernamento ed elettrificazione della Ferrovia Jonica e conoscere quando i cantieri potranno essere completati. È questo l’obiettivo dell’interrogazione a risposta scritta presentata dal consigliere regionale Francesco De Cicco, che punta ad avere risposte sulle cause dei ritardi e sul cronoprogramma degli interventi ancora da ultimare.

Secondo quanto evidenziato nell’atto ispettivo, il progetto, finanziato con oltre 700 milioni di euro nell’ambito della programmazione 2014-2020, avrebbe raggiunto una fase avanzata di realizzazione, ma resterebbe incompleto proprio nella parte finale.

«L’opera risulta completata per circa il 90%, ma è ferma da oltre sei anni sull’ultimo miglio», sottolinea De Cicco, ricordando come nel frattempo siano stati portati a termine l’adeguamento tecnologico della linea, l’installazione dei tralicci lungo la tratta Sibari-Catanzaro Lido e il rinnovo del materiale rotabile con l’acquisto di 29 nuovi treni.

Il consigliere regionale richiama l’attenzione sulle opere ancora mancanti, ritenute indispensabili per rendere operativa la linea elettrificata.

«I tralicci sono ancora privi del filo elettrico di contatto, le sottostazioni elettriche non sono attive e resta da completare la soppressione dei passaggi a livello con la realizzazione dei relativi sottopassi», evidenzia.

Per De Cicco i ritardi continuano ad avere effetti negativi sulla mobilità e sullo sviluppo della fascia ionica calabrese, incidendo sia sugli spostamenti quotidiani sia sulle prospettive economiche del territorio.

«Questa situazione penalizza l’economia e il turismo della costa ionica, costringendo pendolari e studenti a utilizzare la Strada Statale 106, già fortemente congestionata e caratterizzata da elevati livelli di rischio. Inoltre impedisce l’avvio di una metropolitana di superficie a trazione elettrica e il prolungamento dei collegamenti dell’Alta Velocità oltre Sibari, verso Crotone e Catanzaro Lido».

Attraverso l’interrogazione, il consigliere chiede infine alla Giunta regionale di riferire sulle iniziative intraprese nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana e di indicare un calendario ufficiale per il completamento delle opere residue e l’entrata in esercizio dei treni elettrici lungo la Ferrovia Jonica.