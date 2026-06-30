Lavori nel nodo ferroviario di Firenze, modifiche ai collegamenti: ritardi anche per i treni diretti a Reggio Calabria

Rete Ferroviaria Italiana avvierà nelle prossime settimane un importante intervento di sostituzione del cavalcaferrovia stradale “Ponte al Pino”, nel nodo ferroviario di Firenze. I lavori comporteranno due periodi di sospensione della circolazione su alcune tratte cittadine, con ripercussioni anche sui collegamenti ferroviari nazionali.

Il primo stop è previsto dalle 23 di domenica 5 luglio fino alle 4 di venerdì 10 luglio, mentre il secondo interesserà il periodo compreso tra le 23 di domenica 26 luglio e le 11 di giovedì 30 luglio.

Durante entrambe le fasi saranno interrotte le linee Firenze Campo di Marte–Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte–Firenze Santa Maria Novella, rendendo necessaria una riorganizzazione dell’offerta ferroviaria.

Secondo Rfi, l’intervento rientra nel programma di ammodernamento delle infrastrutture e punta a migliorare la sicurezza e l’efficienza di un collegamento strategico per la mobilità del capoluogo toscano.

Nel periodo dei lavori il numero dei treni in transito nel nodo di Firenze sarà ridotto di circa il 50%. I collegamenti ad alta velocità tra Roma e Milano/Torino continueranno comunque a essere garantiti attraverso la linea Tirrenica, con due convogli ogni ora, anche se i tempi di percorrenza potranno aumentare fino a circa due ore e mezza.

Saranno inoltre mantenuti quattro treni ogni ora da e per Firenze Santa Maria Novella con destinazioni nel Nord Italia, mentre da Firenze Campo di Marte partiranno o arriveranno tre convogli ogni ora diretti verso il Centro e il Sud, comprese le tratte per Roma, Napoli, Salerno, Reggio Calabria, Bari e Taranto.

Per alcuni collegamenti sarà attivato un servizio sostitutivo in autobus tra le stazioni di Firenze Santa Maria Novella e Firenze Campo di Marte, così da garantire la prosecuzione del viaggio. In questi casi, i tempi complessivi di percorrenza potranno aumentare di circa un’ora e mezza.