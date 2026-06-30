Crotone, la consigliera comunale Marisa Luana Cavallo: “Il mio percorso continua al fianco di Matteo Salvini, una scelta di coerenza e lealtà”

“Identità, coraggio e una storia politica che non ha mai cambiato colore: con queste premesse, annuncio ufficialmente la ricostituzione del gruppo consiliare della Lega Salvini Premier nel Comune di Crotone. Una scelta che rappresenta l’affermazione orgogliosa di una linea politica coerente, portata avanti con convinzione e passione.

In uno scenario che richiede decisioni chiare e visioni di lungo periodo, ci sono scelte che vanno oltre i tatticismi del momento e mettono al centro la serietà dei rapporti umani e politici. Mentre c’è chi cede alla convenienza e sceglie di andare altrove, io scelgo di rilanciare con determinazione, credendo nella forza della leadership di Matteo Salvini e nel suo progetto: per me, la lealtà si misura nei fatti e nei momenti che contano davvero.

Ho sentito direttamente il Ministro Salvini, al quale mi lega un rapporto di profonda stima e fiducia, e mi sono confrontata con il Sindaco Vincenzo Voce, che ringrazio per avermi dato la possibilità di candidarmi nella sua lista. Da questo confronto è maturata la decisione di ufficializzare un passaggio che rafforzerà ulteriormente l’azione amministrativa della nostra maggioranza.

Un ringraziamento sentito va ai miei 514 elettori: il loro voto è il mio punto di riferimento e la mia bussola. Forte di questo legame con il territorio e del filo diretto con Salvini, continuerò a battermi con ancora più energia per Crotone e per i suoi cittadini”.

Così la consigliera comunale Maria Luisa Cavallo.