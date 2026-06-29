Villa San Giuseppe dà il via all’estate: musica, socialità e tradizione con l’Associazione Amici di Villa San Giuseppe

Prende ufficialmente il via l’estate di Villa San Giuseppe con i primi appuntamenti organizzati dall’Associazione Amici di Villa San Giuseppe, da anni punto di riferimento nella promozione di iniziative culturali, ricreative e sociali che animano il territorio e rafforzano il senso di appartenenza della comunità.

Il suggestivo Giardino San Carlo Acutis, in Piazza Umberto I, sarà il cuore pulsante delle prime manifestazioni estive.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 3 luglio, a partire dalle ore 21.30, con una coinvolgente serata all’insegna della Disco Music, dedicata ai grandi successi che hanno fatto ballare intere generazioni, dagli indimenticabili anni ’70 e ’80 fino ai ritmi più coinvolgenti.

Sotto la regia dell’agenzia Poly’s Music di Claudio Polimeni, sarà il DJ Gianfry a trasformare il Giardino San Carlo Acutis in una grande pista da ballo all’aperto, regalando ai partecipanti un’atmosfera unica fatta di musica, divertimento e voglia di stare insieme.

Il secondo appuntamento sarà invece dedicato agli appassionati del gioco di carte più amato degli ultimi anni. Venerdì 25 luglio si svolgerà il 2° Torneo di Burraco, manifestazione che punta a confermare e superare il successo riscosso dalla prima edizione.

“Contiamo di ripetere il grande successo del 2025”, dichiarano con entusiasmo i componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione, sottolineando come il torneo rappresenti ormai un appuntamento molto atteso dai numerosi appassionati provenienti dall’intero comprensorio della Vallata del Gallico.

Le due iniziative rappresentano soltanto l’inizio di un programma estivo ricco di appuntamenti. L’Associazione Amici di Villa San Giuseppe è infatti già al lavoro per gli eventi che caratterizzeranno i mesi di agosto e settembre, con manifestazioni pensate per valorizzare Villa San Giuseppe, le sue tradizioni e l’intero territorio della Vallata del Gallico.

L’obiettivo dell’Associazione continua ad essere quello di creare occasioni di aggregazione, promuovere il territorio e offrire momenti di qualità a residenti e visitatori, contribuendo a rendere Villa San Giuseppe un luogo sempre più vivo, accogliente e protagonista della stagione estiva.

L’invito rivolto a tutti è quello di partecipare numerosi ai primi eventi dell’estate 2026, condividendo insieme momenti di festa, amicizia e comunità nel segno dello spirito che da sempre contraddistingue l’Associazione Amici di Villa San Giuseppe.