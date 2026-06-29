Peppe Voltarelli, Hitchcock e Triglia nel luglio del Terrenito

Dopo un giugno che ha visto arrivare ad Amantea 47 registi provenienti da diversi paesi per realizzare 41 cortometraggi durante la residenza internazionale Kino Guarimba, l’estate culturale di La Guarimba prosegue con il programma del Terrenito. Dal 4 al 25 luglio lo spazio di via Mazzini ospiterà sedici appuntamenti gratuiti tra musica, cinema, teatro, danza, arti visive e attività partecipative, trasformandosi per un mese in un’arena culturale aperta alla città.

Tra gli ospiti del cartellone figura il cantautore calabrese Peppe Voltarelli, protagonista del concerto organizzato dal Peperoncino Jazz Festival il 7 luglio. Accanto alla musica, il cinema occupa un ruolo centrale con una retrospettiva dedicata ad Alfred Hitchcock e una rassegna che rende omaggio al regista e autore audiovisivo Giacomo Triglia, tra le figure più riconoscibili della produzione contemporanea calabrese.

Il programma si apre sabato 4 luglio con una doppia inaugurazione. Nel pomeriggio torna l’Estemporanea di Pittura dedicata alla memoria di Aldo Bruno, artista amanteano a cui il Terrenito rende omaggio ogni anno. Pittori professionisti, amatori e appassionati potranno ritirare una tela, realizzare un’opera ed esporla nello spazio culturale. In serata è previsto il concerto dell’Orchestra di Fiati Mediterranea, ensemble che porta avanti la tradizione bandistica della città.

Uno degli appuntamenti più attesi è il concerto di Peppe Voltarelli, in programma il 7 luglio nell’ambito del Peperoncino Jazz Festival. Cantautore, scrittore e attore originario della Calabria, Voltarelli ha costruito negli anni un percorso artistico capace di intrecciare tradizione popolare, ricerca musicale e racconto contemporaneo del Mediterraneo.

Per nove sere il Terrenito si trasformerà inoltre in un cinema all’aperto grazie alla rassegna CINEMA AL TERRENITO 2026 curata dall’Associazione Culturale CinemAmbulante con il supporto della Calabria Film Commission.

La sezione Cinema Classico propone una retrospettiva dedicata ad Alfred Hitchcock, tra gli autori che hanno maggiormente influenzato il linguaggio cinematografico del Novecento. In programma tre opere entrate nella storia del cinema mondiale: Psycho il 6 luglio, Rear Window il 13 luglio e Vertigo il 20 luglio.

Accanto ai classici trova spazio anche la produzione contemporanea con Triglia Musicale, una rassegna dedicata al regista e autore audiovisivo Giacomo Triglia. Il programma comprende Sahara Jam il 9 luglio, Il Tempo delle Noci il 16 luglio e Che Verso Fa il Pesce Spada? il 23 luglio, tre opere che attraversano musica, territorio e memoria collettiva.

La programmazione cinematografica comprende anche Cinema per Bambini, tre serate dedicate al pubblico più giovane ma pensate per coinvolgere intere famiglie. Sullo schermo arriveranno I Goonies l’11 luglio, Gremlins il 18 luglio e La Storia Infinita il 25 luglio.

I venerdì sera saranno dedicati alle arti performative. Il 10 luglio la compagnia La Buffa – Agitatori Culturali porterà in scena lo spettacolo 4, 5, 6. Il 17 luglio sarà la volta dell’Open Mic!, curato da Francesca Mazzagatti e aperto a chiunque voglia condividere musica, poesia, racconti o performance dal vivo. Il 24 luglio la compagnia Al Mantiah Ballet presenterà Luci ed Ombre, spettacolo che chiuderà il percorso dedicato alla danza contemporanea.

Il calendario si concluderà il 25 luglio con la Festa del Vintage, iniziativa curata da Maria Dolores dedicata all’incontro tra collezionismo, artigianato e riuso creativo.

«Uno spazio nato per includere persone e accogliere idee, dove la nostra comunità può ritrovarsi e assistere ai risultati del lavoro delle realtà culturali che operano nel territorio», afferma Giulio Vita, ideatore e direttore artistico del progetto. «Il Terrenito è ormai la nostra casa: un luogo costruito con le proposte delle associazioni che lo animano, un laboratorio creativo dove ci ritroviamo per guardare un film, ascoltare musica e stare insieme».

Un’infrastruttura culturale che vive tutto l’anno

Il Terrenito è parte di Territorio Guarimba, il progetto con cui l’Associazione La Guarimba anima durante tutto l’anno uno spazio culturale nel centro di Amantea attraverso una biblioteca di comunità, un’arena all’aperto e attività dedicate a bambini, studenti, famiglie e artisti.

«Non abbiamo costruito un evento, ma un luogo che vive ogni giorno grazie alle persone che lo attraversano», afferma Giulio Vita, presidente dell’Associazione La Guarimba. «Il Terrenito nasce dall’idea che la cultura possa essere un servizio quotidiano, accessibile e condiviso».

Nel 2026 Territorio Guarimba è stato selezionato tra i vincitori del bando della Fondazione Italia Patria della Bellezza ETS, che ne ha riconosciuto la capacità di generare impatto culturale e sociale attraverso un lavoro continuativo sul territorio.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Programma completo: www.laguarimba.com/ilterrenito2026