Squillace Lido, torna “Tartarock”: giornata tra ambiente, Caretta caretta e musica

Domenica 5 Luglio torna Ondarock in Green “Tartarock“, l’appuntamento sull’ambiente di Ondarock 2026 -Squillace dove l’Onda è Rock-, organizzato dall’associazione La Rete Odv di Squillace Lido.

L’iniziativa si svoIge in due momenti, nel corso della mattinata i volontari saranno impegnati in un tour fra gli stabilimenti balneari di Squillace lido, per informare i presenti su quali siano i comportamenti da tenere in caso di avvistamento di tartarughe Caretta Caretta o di ritrovamento delle sue tracce lasciate sulla sabbia quando nidifica. La costa squillacese nelle ultime stagioni estive è stata scelta sempre più spesso dalle Caretta per deporre le uova, i nidi vanno segnalati per essere messi in sicurezza e seguire poi le piccole tartarughe al momento della nascita; anche quest’anno è già stato individuato il primo nido.

Ondarock in Green prosegue dalle 19,00, al Centro di Aggregazione “Radici”, nei locali della stazione ferroviaria, per esplorare e scoprire il mondo straordinario delle Tartarughe con curiosità, giochi e quiz per bimbi e adulti, per tutti i presenti in premio il “Tartagelato”.

A seguire, sul rooftop del centro Radici, il live di Maida, cantante, musicista e compositore di Soverato, tra i creatori del MVM Rec Studio e del MVM Summer Fest, finalista di SanRemoRock nel 2022.