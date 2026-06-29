Arresto di Paviglianiti, il plauso del Sindaco: “Un colpo durissimo alla ‘ndrangheta e un segnale della forza dello Stato”

Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha espresso il proprio apprezzamento per la cattura del latitante Domenico Paviglianiti, sottolineando il valore dell’operazione come un importante successo nella lotta alla criminalità organizzata.

In una nota, il primo cittadino ha definito l’arresto “un risultato di straordinaria importanza nella lotta alla ‘ndrangheta e un grande segnale di forza dello Stato, che non demorde mai nel perseguire la criminalità”.

Cannizzaro ha quindi rivolto le congratulazioni, a nome dell’amministrazione comunale e metropolitana e dell’intera comunità reggina, alla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, guidata dal procuratore capo Giuseppe Borrelli, e al Comando provinciale della Guardia di finanza diretto dal colonnello Agostino Tortora, esprimendo un particolare riconoscimento agli investigatori del Gico del Nucleo di Polizia economico-finanziaria, protagonisti dell’operazione condotta in collaborazione con la Policia Nacional spagnola.

Nel suo intervento, il sindaco ha posto l’accento anche sul ruolo decisivo della cooperazione tra gli Stati nel contrasto alle organizzazioni mafiose. “Vorrei evidenziare l’importanza della cooperazione internazionale, strumento indispensabile nella lotta alla criminalità organizzata. Perché le mafie non conoscono confini. E, proprio per questo, la risposta dello Stato deve essere in grado di superare ogni confine”, ha affermato.

Secondo Cannizzaro, ogni operazione conclusa con successo contro la ‘ndrangheta contribuisce a rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, dimostrando che la collaborazione tra magistratura, forze dell’ordine e autorità internazionali rappresenta un’arma fondamentale contro le organizzazioni criminali.

Il sindaco ha infine rivolto un ultimo ringraziamento agli uomini impegnati nell’indagine: “Alla magistratura, alla Guardia di finanza e a tutti gli investigatori che, con professionalità, determinazione e un prezioso lavoro di cooperazione hanno reso possibile la cattura di un latitante di massima pericolosità ricercato da anni, vadano i miei più sinceri complimenti per il lavoro svolto”.