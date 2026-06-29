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Villapiana, nasce il “Petræ Comitato Feste”: Angelo Scardini eletto presidente

Nuovo look, stessa anima. Ecco il “Petræ Comitato Feste Villapiana Aps”, una realtà giovane al servizio della comunità villapianese.

«Abbiamo scelto un nuovo logo che abbraccia tutti i simboli più amati del nostro territorio: dalle nostre montagne al campanile, dalla torre storica fino alle onde del nostro mare. L’abito è cambiato, la veste grafica pure, ma vogliamo rassicurarvi: la sostanza resta assolutamente la stessa. La passione, il cuore e la dedizione che mettiamo per la nostra cittadina sono più forti che mai. Con questo spirito di rinnovamento, siamo felici di annunciare ufficialmente l’insediamento del nuovo presidente e del direttivo».

Al timone dell’associazione di promozione sociale è stato eletto all’unanimità il farmacista Angelo Scardini, già da tempo impegnato, insieme ad altri, nella promozione e valorizzazione del marketing territoriale. Suo vicario sarà l’imprenditrice ed esperta in decorazioni Maria Giuseppa Giacobini. Segretario e delegato alle politiche sportive è stato individuato il dinamico e appassionato giovane Marco Fusaro. L’importante e prestigioso ruolo di tesoriere è stato affidato ad una veterana del mondo dell’associazionismo, del volontariato e del terzo settore, impegnata anche in ambito ecclesiale, Arianna Lauria. Consiglieri saranno l’esperta chef Anna Maria De Franco, l’infermiera professionale Lucia Vetromile e l’imprenditrice amante degli animali Adelina Maria Mazzei.

A loro si aggiungono diversi soci: un gruppo compatto, affiatato e carico di entusiasmo, già operativo sin dai primi giorni della sua costituzione per onorare le radici e portare una ventata di energia nuova.

L’Aps ha inoltre ringraziato il presidente uscente Carmelo Tucci «per l’impegno, la dedizione e per il prezioso lavoro svolto in questi anni», cogliendo l’occasione per invitare «chiunque voglia unirsi alla nostra grande famiglia» a tesserarsi e dare il proprio contributo.

In attesa dei festeggiamenti per la Santissima Maria del Piano, previsti come ogni anno a Ferragosto e nei due giorni precedenti, la prima iniziativa messa in cantiere è di carattere sociale: “Diventa la voce e il volto del centro storico di Villapiana”.

L’associazione è alla ricerca di ragazzi e ragazze entusiasti per accompagnare turisti e visitatori alla scoperta delle meraviglie, della storia e dei vicoli del borgo antico. «Sei un giovane dinamico, ami il nostro territorio e ti piace stare a contatto con le persone? Questa è l’occasione giusta per te», fanno sapere dall’Aps.

I requisiti richiesti sono la conoscenza della lingua inglese (fortemente consigliata) e di altre lingue straniere (facoltative), passione per la storia e le tradizioni locali, ottime doti comunicative, predisposizione al pubblico, sorriso, puntualità e spirito di squadra.

Per candidarsi è possibile inviare il curriculum vitae completo di foto e contatti all’indirizzo email: petraecfv@gmail.com entro e non oltre domenica 5 luglio. È previsto un rimborso spese per i partecipanti.

Un’iniziativa che punta a valorizzare il centro storico di Villapiana e a far conoscere le sue bellezze, tra viuzze millenarie, palazzi storici e monumenti antichi, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva e suggestiva nel cuore del borgo.

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