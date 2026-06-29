Cosenza, tirocinanti di inclusione sociale: il centrodestra chiede lo scorrimento della graduatoria

“La pubblicazione dell’elenco degli idonei rappresenta un passaggio importante e atteso che avvicina finalmente alla conclusione una procedura seguita con grande attenzione dai Tirocinanti di Inclusione Sociale del Comune di Cosenza.



Come consiglieri comunali del centrodestra esprimiamo soddisfazione per questo risultato, frutto di un percorso che ha coinvolto tanti lavoratori che, nel corso degli anni, hanno garantito con impegno e professionalità un contributo fondamentale al funzionamento della macchina amministrativa.



Adesso, però, è il momento di compiere l’ultimo passo. Riteniamo che l’Amministrazione comunale debba richiedere con tempestività alla Regione Calabria l’autorizzazione allo scorrimento della graduatoria, così da consentire l’assorbimento del maggior numero possibile di tirocinanti.



Il nostro auspicio è che prevalga il senso di responsabilità istituzionale e che si faccia ogni sforzo possibile affinché nessuno venga lasciato a casa, ferme restando le opzioni già previste dalla Regione. Sarebbe un segnale concreto di attenzione verso lavoratori che hanno maturato esperienza e competenze al servizio dell’Ente e della comunità cosentina.



Su questa vicenda non intendiamo fare polemiche, ma offrire un contributo costruttivo nell’interesse esclusivo dei lavoratori e delle loro famiglie. Per questo continueremo a seguire con attenzione l’iter amministrativo, pronti a sostenere ogni iniziativa utile a garantire una soluzione che non lasci indietro nessuno”.

I consiglieri comunali di opposizione:

Francesco Caruso,

Francesco Cito,

Alfredo Dodaro,

Giuseppe D’Ippolito,

Francesco Luberto,

Ivana Lucanto,

Francesco Spadafora,

Michelangelo Spataro,

Antonio Ruffolo