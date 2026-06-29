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Scontro auto-camion sulla SS106 a Pietrapaola: morto un 26enne

Un giovane di 26 anni, originario di Mirto Crosia, ha perso la vita nella notte in un grave incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 106 Jonica, nel territorio di Pietrapaola, in provincia di Cosenza.

Nel sinistro sono rimasti gravemente feriti altri due giovani che viaggiavano con la vittima e l’autista di un camion coinvolto nello scontro.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, il 26enne era alla guida di una Fiat Multipla quando, per cause in corso di verifica da parte delle forze dell’ordine, si è scontrato con il mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano e i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere dei veicoli.

Sono in corso ulteriori indagini per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

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