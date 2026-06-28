Grande successo a Rogliano per la I° Edizione della Borsa di Studio ‘Soli Deo Gloria’

Si è svolta questa mattina, presso la prestigiosa Sala Consiliare del Comune, la cerimonia di consegna della prima edizione della Borsa di Studio ‘Soli Deo Gloria’, un evento dedicato al merito accademico e all’eccellenza che ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico ed istituzioni. La giornata è stata caratterizzata da una calorosa accoglienza, a testimonianza del profondo valore che la Comunità assegna all’istruzione, ai doni e ai talenti dei giovani.

A dare il benvenuto ai presenti sono stati importanti esponenti del mondo istituzionale e sociale, tra cui il Sindaco di Rogliano Giovanni Altomare e il Direttore dell’Osservatorio Regionale sulle Nuove Povertà Antonio Belmonte. È emerso con forza come dal bene profuso per il territorio nasca inevitabilmente il bene comune, un obiettivo che accomuna l’agire di tutti i cittadini.

Il Direttore Belmonte ha evidenziato come il sostegno al merito sia una leva fondamentale per contrastare le disuguaglianze e le povertà, ricordando l’insegnamento di Don Bosco che esortava i giovani a coltivare sempre elementi come l’allegria, lo studio e il sacrificio.

«Non studiare significa amputare l’anima»ha commentato con convinzione il Direttore. Tra i presenti, anche Amato Napolillo, che ha arricchito il clima di entusiasmo della mattinata con spirito di amicizia e comunione fraterna. ​Il momento clou dell’evento è stato la consegna del Premio al Merito Accademico alla studentessa Maria Francesca Bossa, premiata da un imprenditore illuminato che ha scelto di mantenere l’anonimato. ​A chiudere gli interventi è stato il Pastore Giampiero Gallo dell’Istituto Biblico Philadelphia, il quale ha offerto una profonda riflessione spirituale sull’agire nel mondo:

«Quando entra Dio, tutto è possibile, a patto che sia sostenuto dal nostro impegno e dal nostro sacrificio». Il Pastore ha, poi, ricordato che, secondo la Parola di Dio, ogni Autorità è soggetta all’autorità suprema del Signore, come scritto in Romani 13:1: «Ogni persona stia sottomessa alle Autorità superiori, perché non c’è Autorità se non da Dio. È in questa prospettiva che i cristiani, chiamati a essere come il lievito nella pasta, sono esortati ad operare con responsabilità e spirito di servizio, certi che il contributo di ciascuno, sotto lo sguardo di Dio, sia fondamentale per far crescere il bene nella società».

​L’evento si è, infine, concluso con l’auspicio che questa prima edizione rappresenti solo l’inizio di un percorso virtuoso, confermando come la sinergia tra istituzioni, merito individuale e valori cristiani ed evangelici sia la via maestra per il progresso dell’intera comunità.