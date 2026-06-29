Reggio, agente aggredito in carcere San Pietro: Osapp denuncia “emergenza sicurezza”

Un agente della Polizia penitenziaria in servizio nella Casa circondariale di Reggio Calabria San Pietro è stato aggredito durante le fasi di rientro in cella dei detenuti dai passeggi.
L’episodio, avvenuto in uno dei momenti considerati più delicati e a rischio del servizio, è stato denunciato dal sindacato Osapp attraverso le parole del segretario generale aggiunto Pasquale Montesano.
«L’aggressione di ieri al rientro dai passeggi dimostra la totale impotenza dei vertici locali nel garantire la sicurezza e nel gestire la criminalità detentiva. Chi amministra la struttura non ha gli strumenti, o la fermezza, per arginare la violenza dei reclusi», afferma Montesano.
Il sindacalista punta poi il dito contro la gestione interna dell’istituto: «Notiamo con profonda amarezza che gli stessi amministratori diventano invece solerti, rigidi e incisivi solo quando si tratta di puntare il dito o avviare procedimenti nei confronti del personale di Polizia penitenziaria».
Il sindacato esprime solidarietà all’agente ferito, augurandogli pronta guarigione, ma sottolinea come «la solidarietà non basti più se poi sul territorio si applicano due pesi e due misure: tolleranza con chi delinque e inflessibilità con chi serve lo Stato».
Per l’Osapp, i trasferimenti d’urgenza disposti dopo gli episodi di violenza rappresentano soltanto «palliativi che certificano il fallimento gestionale».
Il sindacato chiede infine interventi strutturali: incremento degli organici, dotazione di adeguati strumenti di difesa e una revisione delle regole d’ingaggio, soprattutto nei momenti più critici della giornata detentiva.