Cittanova (RC), la S.A.O.M.S. celebra 150 anni di storia: una festa di valori, solidarietà e comunità

Centocinquant’anni di storia non rappresentano soltanto una ricorrenza da celebrare, ma un patrimonio di valori da custodire e tramandare. È con questo spirito che la Società Artistico Operaia di Mutuo Soccorso (S.A.O.M.S.) di Cittanova celebrerà il 150° anniversario della sua fondazione. Un traguardo che appartiene non solo ai soci, ma all’intera comunità cittanovese.

L’appuntamento è fissato per sabato 4 luglio alle ore 10:30, presso la Chiesa Matrice di Cittanova, alla presenza di don Letterio Festa, parroco della comunità.

Sarà un momento di raccoglimento e di gratitudine per ricordare quanti, dal 1876 a oggi, hanno contribuito a far vivere una delle istituzioni più antiche e rappresentative della città.

Alla celebrazione prenderanno parte numerose autorità civili e rappresentanze istituzionali. Hanno già confermato la loro presenza il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, on. Crinò, l’amministrazione comunale di Cittanova e una rappresentanza della Commanderia di San Bernardo di Chiaravalle – Cavalieri Templari, la cui partecipazione conferirà ulteriore prestigio a una ricorrenza che unisce memoria, valori e identità.

Fondata nel 1876 per sostenere i lavoratori e le loro famiglie, la S.A.O.M.S. ha attraversato tre secoli di storia, affrontando profondi cambiamenti sociali, economici e culturali senza mai smarrire la propria missione. I principi del mutuo soccorso, della solidarietà e dell’attenzione verso il prossimo continuano ancora oggi a guidarne l’azione, rendendola una presenza viva e significativa nel tessuto sociale cittadino.

La cerimonia sarà anche l’occasione per conferire il Premio S.A.O.M.S. 2026 e un Premio straordinario per il 150° anniversario, riconoscimenti destinati a personalità che si sono distinte per il loro contributo alla crescita della comunità e per aver incarnato i valori che da sempre ispirano la Società.

«Raggiungere i 150 anni di vita – afferma il presidente dott. Anselmo La Delfa – è motivo di profonda emozione e di grande responsabilità. Celebriamo la storia di uomini e donne che hanno creduto nella forza della solidarietà e hanno costruito un’istituzione capace di attraversare il tempo rimanendo fedele ai propri ideali. Oggi vogliamo dire grazie a chi ci ha preceduto e rinnovare il nostro impegno affinché la S.A.O.M.S. continui a essere un punto di riferimento per Cittanova. Questo anniversario non guarda soltanto al passato, ma rappresenta un ponte verso il futuro, con l’auspicio che le nuove generazioni sappiano raccogliere l’eredità di valori che ci è stata consegnata».

La S.A.O.M.S. invita tutta la cittadinanza, le associazioni, le istituzioni civili, religiose e militari e gli organi di informazione a partecipare a questa giornata speciale, che vuole essere una festa dell’intera comunità. Celebrare 150 anni significa rendere omaggio alla storia, ma anche riaffermare l’importanza della solidarietà, della partecipazione e del servizio come valori imprescindibili per costruire il futuro.