Gerace Heritage Lab 2026, il borgo diventa laboratorio internazionale sul patrimonio culturale

Si è concluso il Gerace Heritage Lab 2026, l’importante appuntamento internazionale che per cinque giorni ha trasformato la Città di Gerace in un laboratorio di studio, dialogo e progettazione dedicato al patrimonio culturale e allo sviluppo sostenibile dei territori.

Per un’intera settimana il borgo è stato punto di incontro tra studiosi, esperti UNESCO, amministratori, professionisti del settore e rappresentanti delle istituzioni provenienti dall’Italia e dall’estero, dando vita a un confronto di altissimo profilo sui temi della tutela, della valorizzazione e della gestione del patrimonio culturale.

Uno degli aspetti più significativi dell’iniziativa è stato l’aver riunito, in un unico percorso di approfondimento e confronto, esperti del patrimonio culturale materiale e del patrimonio culturale immateriale, mettendo in relazione approcci, competenze ed esperienze che raramente trovano uno spazio comune di riflessione. Un dialogo interdisciplinare che ha consentito di affrontare in maniera innovativa le sfide che attendono i piccoli borghi e le aree interne, dal turismo sostenibile alla governance dei territori, dal coinvolgimento delle comunità alla costruzione di reti culturali internazionali.

Nel corso delle giornate di lavoro si sono confrontate alcune tra le più autorevoli personalità del panorama nazionale e internazionale, contribuendo a fare di Gerace un luogo di elaborazione culturale e di confronto sul futuro del patrimonio e sul ruolo che esso può svolgere nei processi di sviluppo e rigenerazione dei territori.

«Il Gerace Heritage Lab ha rappresentato un momento di grande valore per la nostra comunità e per l’intero territorio. In questi giorni Gerace è stata il luogo nel quale esperienze, competenze e visioni provenienti da diversi Paesi si sono incontrate per riflettere sul futuro dei borghi e sul valore del patrimonio culturale. Questo dimostra che anche una piccola comunità può diventare protagonista di un dibattito internazionale quando investe sulla cultura, sulla qualità delle relazioni e sulla capacità di costruire reti e opportunità, come amministratori siamo molto riconoscenti per ogni intervento e ogni professionista presenta a Gerace», dichiara il Sindaco Rudi Lizzi.

Per l’Assessore alla Cultura e al Turismo Marisa Larosa, «questi giorni di confronto ci hanno ricordato che nessun percorso di valorizzazione del patrimonio, e ancor meno un percorso UNESCO, può avere successo senza la sua comunità. La vera forza di un territorio risiede nelle persone che lo abitano, ne custodiscono la memoria e scelgono ogni giorno di prendersene cura. Il confronto con studiosi ed esperti di livello internazionale ci consegna nuove prospettive e rafforza la consapevolezza che i piccoli borghi possano essere luoghi di innovazione culturale e laboratori di sviluppo sostenibile. Da questa esperienza portiamo con noi una grande responsabilità: continuare a costruire, insieme alla comunità, una visione condivisa per il futuro di Gerace».

Per Patrizia Nardi, esperta internazionale di Patrimonio UNESCO e responsabile scientifico del Gerace Heritage Lab, «Gerace, piccolo borgo in un’importante regione al centro della storia del Mediterraneo, ha dimostrato di poter essere un luogo di incontro e di confronto di altissimo livello sui temi del patrimonio culturale. La possibilità di mettere in dialogo Convenzioni UNESCO e programmi del Consiglio d’Europa è stata per me una sfida e un obiettivo da raggiungere sulla base della concretezza e pragmaticità. L’adesione di molti colleghi europei ed extraeuropei ed esperti del Patrimonio Unesco italiano al progetto, è motivo di profonda riconoscenza, perché ci hanno consentito di cominciare a ragionare insieme su di un modello che guardi allo sviluppo sostenibile dei piccoli centri attraverso l’articolazione dei documenti programmatici dell’ONU e dell’Europa. Conserveremo e rilanceremo un patrimonio di idee, relazioni e prospettive che costituisce una base preziosa per il lavoro futuro. In questi giorni sono state gettate le basi per l’elaborazione di un documento condiviso che potrà rappresentare un importante riferimento metodologico e culturale per le strategie di valorizzazione del patrimonio, così come per eventuali percorsi di candidatura UNESCO. Sono molto grata al Comune di Gerace e ai 50 relatori che hanno aderito al progetto ».

Il patrimonio di conoscenze, relazioni e proposte emerso durante il Gerace Heritage Lab rappresenta oggi una preziosa eredità per il territorio e apre nuove prospettive di collaborazione e progettazione condivisa. Da Gerace parte un messaggio chiaro: i piccoli borghi possono essere luoghi di elaborazione culturale, di innovazione e di confronto internazionale, capaci di mettere al centro il patrimonio e le comunità come motori di sviluppo sostenibile.

L’esperienza vissuta in questi giorni conferma la vocazione di Gerace a essere non soltanto custode di un patrimonio straordinario, ma anche uno spazio di dialogo e di costruzione di visioni condivise per il futuro dei territori. Per una settimana, il borgo ha rappresentato un punto di riferimento internazionale sui temi del patrimonio culturale, dimostrando come anche le comunità più piccole possano diventare luoghi nei quali si costruiscono idee, relazioni e prospettive capaci di guardare lontano.