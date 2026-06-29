“Il cinema del rispetto” di Tonino Principe, nuovo appuntamento a Cosenza

Nuovo appuntamento a Cosenza con “Il cinema del rispetto” di Tonino Principe, un percorso di riflessione che unisce linguaggio cinematografico, memoria, consapevolezza e attenzione ai temi della dignità umana. L’iniziativa si terrà mercoledì 1 luglio 2026, alle ore 18.30, presso il Teatro “Silvio Vuozzo” dell’Istituto Comprensivo statale “Spirito Santo”, in via Spirito Santo, Lungo Crati Dante Alighieri 7, a Cosenza. Al centro dell’appuntamento ci sarà “Io prigioniero del libero arbitrio”, con Alfonso Aragona. Il commento sonoro sarà curato da Giuseppe Bottino, mentre le riflessioni saranno coordinate da Francesco Cangemi. Il lavoro è stato realizzato nei locali della Libreria Ubik di Cosenza. L’incontro si inserisce nel progetto culturale legato al cinema di Tonino Principe, che attraverso immagini, parole e suggestioni sonore propone uno spazio di confronto sul rispetto, sulla libertà e sulla responsabilità individuale. “Il cinema del rispetto” diventa così occasione per interrogarsi sul senso delle scelte, sui limiti e sulle possibilità dell’agire umano, offrendo al pubblico un momento di partecipazione e approfondimento. L’appuntamento è aperto alla cittadinanza e rappresenta un’occasione di dialogo culturale nel cuore della città di Cosenza.