“Lamezia Talent”, l’amministrazione comunale ringrazia la città: Corso Numistrano si illumina con l’energia di 34 esibizioni e un bagno di folla

Un caloroso e sentito ringraziamento a tutta la cittadinanza, agli artisti e a quanti hanno reso possibile un evento straordinario. L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme esprime la propria soddisfazione per il successo della prima edizione di “Lamezia Talent”, che ha visto un Corso Numistrano gremito per una vera e propria festa della condivisione, dell’arte e della partecipazione.

Il grazie più grande va ai veri protagonisti della serata: i tantissimi talenti provenienti non solo da Lamezia, ma da tutta la regione,che hanno scelto di condividere con la comunità la parte più bella e preziosa di sé. Il pubblico ha potuto applaudire ben 34 esibizioni tra solisti, band e trascinanti gruppi di ballo, capaci di spaziare tra generi e discipline diverse. Particolarmente emozionante è stata la presenza dei piccoli talenti, che hanno stupito la platea per bravura, freschezza e determinazione nel canto, nella musica e nella danza.

Un ringraziamento speciale è rivolto a Raffaele Bellakioma e Giada Perri che, con assoluta generosità, professionalità e in maniera totalmente gratuita, hanno programmato e guidato la lunga maratona artistica con stile, disinvoltura e impeccabile padronanza del palcoscenico.

“Questa Città è stata illuminata da una luce diversa” – dichiara l’Assessore alla Cultura e allo spettacolo Annalisa Spinelli – “Vogliamo ringraziare ognuno dei partecipanti per averci emozionato, non solo con la straordinaria energia sul palco, ma anche con la compostezza e la determinazione dimostrate fin dal primo pomeriggio durante le fasi di preparazione e sino a notte inoltrata. La risposta del pubblico e la qualità delle performance testimoniano come il nostro territorio sia ricco di risorse umane straordinarie, capaci di portare gioia, competenza e una fortissima carica aggregatrice”.

Il Sindaco Mario Murone afferma “Questa “prima volta” rappresenta un punto di partenza importante, un modello virtuoso da coltivare e sviluppare per il futuro. L’obiettivo resta quello di costruire insieme una comunità che sappia riconoscere, valorizzare e accogliere le proprie eccellenze, rendendo i cittadini i veri e dinamici protagonisti della vita culturale e sociale della Città. Ringrazio ancora una volta il pubblico per lo straordinario calore, Giada Perri e Raffaele Bellakioma e, uno per uno, tutti i partecipanti:

Solidal Soul Band

The Fade

Kleos Band

Andrea Scicchitano

Chiara Palaia Sunil Rocca

Toones duo

Sesto Senso

Angelica Cottone

Anna La Croce

Carlo Cuiuli

Gaia Bergantin

Davide de Marco

Igor de Marco

Le belle Arti

Tinny Foot

Calabria Musical Academy

Viviana Oliverio

Antonella Saladino

Luigi Talarico

Gianni Bretti

ASD Sporting Center

Emanuela Fiorenza

Anna Mirabò

Lucia Mercuri

Fortunato Curcio

Dance Village

Gennaro Nicolazzo

Marco Benincasa Benmark

Mirko Malvaggio

Amy Mastroianni

Jo Mastroianni

Vittorio Branca

Maicol Presley

Andrea Bellezza”

L’appuntamento è per il prossimo anno, con una nuova edizione del Lamezia Talent!