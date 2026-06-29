Reggina, Foti: “Conosco Lotito da quando mi chiese Bonazzoli. Ci riporterà in alto”

“Lotito l’ho conosciuto 22 anni fa, aveva preso da poco la Lazio”. Inizia così una lunga intervista concessa da Lillo Foti, storico presidente della Serie A, concessa a Strettoweb per commentare l’arrivo di Claudio Lotito al vertice della Reggina: “La Lazio rischiava il fallimento. All’epoca, si impegnò a pagare i 56 milioni dovuti alle casse dello Stato. Rispetta gli impegni che assume, è una figura che può contribuire in maniera importante a riportare la Reggina in una categoria consona. Sapevo che la storia andava avanti da diversi mesi: il sindaco è stato un martello pneumatico, nei suoi confronti”.

Il direttore Peppe Caridi lo stimola a raccontare qualche aneddoto: “I rapporti sono iniziati male. Al calciomercato, mi si avvicina un procuratore per riferirmi che mi cercava – ricorda Lillo Foti – La sua richiesta fu Bonazzoli. Quando chiesi la cifra che pensavo consona, vidi una faccia… e poi, una delle sue debolezze, si era mezzo addormentato. Mi alzai e me ne andai. Poi invece, negli anni, abbiamo avuto modo di conoscerci. E di apprezzarci”.

“Qualsiasi argomento chiedi a Claudio, è in grado di rispondere. Chi non lo conosce, lo giudica male. Fa parte del suo carattere battagliero ha insistito Foti sul personaggio Lotito – Se mi inviterà al Granillo? Non ho ancora dentro questo ritorno di fiammella. Anche gli altri presidenti, non tutti, sono stati abbastanza cortesi e gentili nel farmi avere un titolo. Non entro allo stadio dallo spareggio al San Filippo: per noi era normale vincere a Messina”.

p.f.