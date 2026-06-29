Latitante arrestato in Spagna, Wanda Ferro: “Lo Stato continua a colpire la ‘ndrangheta anche all’estero”

«L’arresto in Spagna del latitante Domenico Paviglianiti, ritenuto esponente di vertice della ‘ndrangheta, rappresenta un altro importante risultato nella lotta alla ‘ndrangheta e conferma l’efficacia della cooperazione internazionale nel contrasto alle organizzazioni mafiose. La cattura di “Don Mico”, irreperibile da anni e destinatario di condanne definitive per gravissimi reati – tra cui associazione mafiosa, traffico internazionale di droga e omicidio – dimostra che lo Stato non arretra nella ricerca dei latitanti più pericolosi e continua a colpire le organizzazioni mafiose anche oltre i confini nazionali».

Lo dichiara il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che prosegue: «Rivolgo il mio plauso ai militari del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Reggio Calabria, guidata dal comandante provinciale col. Agostino Tortora, per la professionalità e la determinazione dimostrate nella complessa attività investigativa coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, diretta dal procuratore Giuseppe Borrelli. Un riconoscimento va anche agli organismi italiani e spagnoli che hanno collaborato all’operazione, a conferma del valore strategico del progetto I-CAN, promosso dal Ministero dell’Interno insieme a Interpol, che rappresenta uno strumento fondamentale nella ricerca dei latitanti e nel contrasto alle proiezioni estere della ‘ndrangheta».