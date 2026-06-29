“Right to stay”: il vicepresidente del gruppo ECR Nesci incontra gli studenti dell’Università Magna Graecia

Domani, 30 giugno, alle ore 10:00, presso il Roof Garden dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, si terrà l’incontro “Right to Stay – Trattenere i talenti, costruire il futuro”, promosso dall’eurodeputato Denis Nesci, vicepresidente del Gruppo ECR al Parlamento europeo.

L’iniziativa sarà un momento di confronto con gli studenti universitari sul tema della valorizzazione del capitale umano, delle opportunità offerte dall’Unione europea e delle politiche necessarie per contrastare la fuga dei giovani e creare le condizioni affinché possano costruire il proprio futuro nei territori d’origine.

L’incontro si inserisce nel percorso di dialogo con il mondo universitario e con le nuove generazioni, ponendo al centro il tema del diritto a restare, inteso come possibilità concreta di vivere, lavorare e realizzarsi nel Mezzogiorno e in Italia.