Il Lions Club Catanzaro Temesa scende in campo per le persone affette da demenza

Agire con umiltà e spirito di condivisione al servizio della comunità, traducendo i bisogni dei cittadini più fragili in azioni concrete di vicinanza e supporto. È questo il cuore pulsante del service Lions denominato “Poster della Memoria“. Si tratta di un progetto profondamente umano rivolto agli ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e finalizzato a sensibilizzare la cittadinanza sul tema drammatico e complesso delle patologie neurodegenerative, un service che oggi trova piena e concreta attuazione locale grazie al Lions Club Catanzaro Temesa.

I dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità parlano chiaro: entro il 2050, nei paesi occidentali, una persona su cinque avrà più di 60 anni. Tuttavia, al costante allungamento dell’aspettativa di vita non corrisponde sempre un invecchiamento in salute. Le demenze, e in particolare l’Alzheimer, rappresentano oggi una sfida sanitaria, sociale ed economica che investe non solo l’individuo, ma l’intero nucleo familiare, lacerando progressivamente frammenti di identità, storie personali e legami affettivi.

Rispondendo alla propria vocazione sussidiaria di servizio pubblico, il Lions Club Catanzaro Temesa ha realizzato una donazione a favore della RSA San Francesco Hospital di Settingiano, che sarà destinata all’acquisto di materiale specifico per la realizzazione di laboratori sensoriali, essenziali e preziosi per gli assistiti.

“Sensibilizzare significa non correggere la persona affetta da demenza ma validare le sue emozioni ed entrare nel suo mondo con pazienza ed empatia – ha evidenziato il presidente del Club Lions Catanzaro Temesa, Gianluca Marcello – Questo service dimostra come, anche quando la mente purtroppo dimentica, il cuore continui a sentire, a riconoscere l’amore e a richiedere un bisogno fondamentale di inclusione, accoglienza e amore. Il nostro dovere come Lions è stare accanto a queste famiglie, rompendo l’isolamento e restituendo dignità e calore umano. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento per il costante supporto e la profonda vicinanza al presidente della Zona 25 Lions, Gregorio De Vinci. Lavorare in stretta sinergia dimostra la forza e la coesione dei Lions quando si tratta di rispondere ai bisogni reali della comunità”.

Il successo dell’iniziativa e la cura quotidiana degli ospiti vedono impegnata un’equipe multidisciplinare d’eccellenza presso il San Francesco Hospital, guidata dal direttore sanitario, Francesco Perticone, anche socio e già presidente Lions, e composta da Lucia Ferrari (coordinatrice Area Socio-Psico-Educativa), Rosaria Primerano e Mariagrazia Amatuzzo (educatrici professionali) e Grazia Longobardi (psicologa).

Attraverso il progetto “Poster della Memoria”, il Lions Club Catanzaro Temesa riafferma con forza il proprio motto “We Serve”, dimostrando che la costruzione di una comunità più coesa, sicura e inclusiva passa indissolubilmente dall’attenzione verso gli ultimi, dalla valorizzazione dei legami generazionali e dal supporto concreto a chi soffre e a chi, con amore, assiste.