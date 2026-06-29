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Torna a Catona il festival “I teatri del sacro. Il sacro ci tocca” – III edizione

L’Associazione Culturale AGAVE APS, in partnership con la Parrocchia San Dionigi Vescovo e Martire e asd Sacri Cuori Catona, e in collaborazione con il CatonaTeatro, presenta la III Edizione del Festival “I Teatri del Sacro. Il sacro ci tocca”, un percorso culturale che attraverso il teatro, la danza, il musical e il cinema invita a riflettere sul valore della persona e sulla dimensione del sacro nella vita quotidiana.
Il Festival nasce dalla convinzione che ogni vita sia teatro del sacro e che ogni forma d’arte possa raccontarne la bellezza. Il sacro ci tocca perché ci parla dell’uomo, delle sue fragilità, delle sue speranze e della sua capacità di costruire relazioni, solidarietà e comunità.
Anche quest’anno gli appuntamenti si svolgeranno negli spazi del CatonaTeatro e saranno occasione di incontro, condivisione e crescita culturale. Il ricavato delle iniziative sarà destinato alla realizzazione di un Centro di Ascolto e Consultorio, progetto che rappresenta un segno concreto dell’impegno del Festival a favore della comunità.
Danzare la vita
Il primo appuntamento è in programma martedì 7 luglio alle ore 20.15 al CatonaTeatro con “Danzare la vita”, spettacolo che vedrà protagoniste numerose scuole di danza del territorio.
Attraverso il linguaggio universale del corpo e della musica, giovani ballerini porteranno in scena emozioni, speranze e racconti che celebrano la vita in tutte le sue sfumature. La danza diventa così uno strumento capace di unire bellezza artistica e riflessione, coinvolgendo il pubblico in un percorso ricco di significato.
“Forza Venite Gente” – Edizione Speciale Anniversario
Il 29 luglio alle ore 21.15, sempre al CatonaTeatro, il Festival ospiterà il cast originale dell’Anno Francescano con l’edizione speciale anniversario del celebre musical “Forza Venite Gente”.
Uno degli spettacoli più amati del teatro musicale italiano, dedicato alla figura di San Francesco d’Assisi, torna in scena con un allestimento speciale che continua a emozionare generazioni di spettatori grazie alla forza delle sue musiche, alla profondità del messaggio e alla straordinaria capacità di raccontare la fraternità, la pace e la speranza attraverso il linguaggio del teatro.
Cinema sotto le stelle
La rassegna si concluderà mercoledì 26 agosto alle ore 21.30 con la proiezione del film “…Che Dio perdoni a tutti”, in collaborazione con CatonaTeatro – Polis Cultura.
L’appuntamento cinematografico offrirà al pubblico un’ulteriore occasione di riflessione sui grandi temi dell’esistenza, confermando la vocazione del Festival a proporre opere capaci di coniugare qualità artistica e profondità dei contenuti.
Un Festival che parla al cuore della comunità
“I Teatri del Sacro. Il sacro ci tocca” si conferma un appuntamento culturale che mette in dialogo arte, spiritualità e impegno sociale.
Attraverso linguaggi diversi – la danza, il musical, il teatro e il cinema – il Festival desidera offrire occasioni di bellezza, incontro e riflessione, valorizzando il talento artistico e promuovendo una cultura della solidarietà e dell’accoglienza.
L’Associazione AGAVE e la Parrocchia San Dionigi rinnovano così il loro invito a tutta la cittadinanza a partecipare a una rassegna che, anno dopo anno, continua a crescere come spazio di condivisione, cultura e speranza, nella convinzione che il sacro continui a toccare la vita di ciascuno attraverso la forza dell’arte.
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