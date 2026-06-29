Caldo, cresce l’allerta: da lunedì 25 città saranno da bollino rosso

Il caldo continua a intensificarsi sull’Italia e aumenta il numero delle città interessate dal livello massimo di allerta. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, nella giornata di oggi sono 22 i capoluoghi contrassegnati dal bollino rosso, ma il numero salirà a 25 sia lunedì 30 giugno sia martedì 1° luglio.

Tra le città che da domani passeranno dal livello arancione a quello rosso figurano Trieste, Catania e Cagliari, portando così a 25 il totale dei centri interessati dall’allerta massima lungo tutta la Penisola.

Sul sito del Ministero della Salute viene ricordato che il bollino rosso, corrispondente al livello 3, identifica una situazione di emergenza dovuta all’ondata di calore, con “possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”.

Per quanto riguarda gli altri livelli di rischio, Reggio Calabria passerà dal bollino giallo di oggi all’arancione nelle giornate di lunedì e martedì, mentre Messina resterà in bollino giallo per tutto il periodo preso in esame.