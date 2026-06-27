Cadi Antincendi Futura: arriva il preparatore fisico Andrea Siclari

La Cadi Antincendi Futura alza il livello del proprio staff tecnico e annuncia con grande soddisfazione l’ingresso a tempo pieno del dottor Andrea Siclari nel suo organigramma. Il professionista, docente di Scienze Motorie, ricoprirà il ruolo di Preparatore Fisico della prima squadra, portando con sé un bagaglio di esperienza di assoluto rilievo nel mondo dello sport.

Un volto noto, quello di Siclari, per chi segue le vicende della Futura. Non si tratta infatti di un nuovo arrivo, ma di un uomo che ben conosce l’ambiente e la squadra: il suo contributo part time ed in corsa, infatti, è stato determinante nella scorsa stagione, quando i giallo-blù hanno vissuto un entusiasmante escalation nel girone di ritorno del campionato di A2 Élite.

Una rimonta che ha portato la squadra a giocarsi le proprie chance per la serie A fino all’ultimo, e che porta in larga parte la firma del lavoro svolto dal preparatore.

Il curriculum del dottor Siclari parla chiaro: una carriera ricca e variegata, che lo ha visto operare con successo in società di calcio a 11 e di calcio a 5, maturando competenze trasversali che oggi metterà al servizio della Cadi Antincendi Futura. Nella passata stagione, ha ricoperto il ruolo di addetto al recupero infortuni della prima squadra della Reggina, lavorando a stretto contatto con i calciatori per il loro rientro in campo dopo i problemi fisici.

La sua preparazione accademica, unita all’esperienza sul campo, lo rendono il profilo ideale per seguire la preparazione atletica della Futura, con l’obiettivo di garantire ai giocatori il massimo della condizione fisica in vista degli impegni stagionali.