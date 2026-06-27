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Strada Bandiera, 150mila euro per la messa in sicurezza: a Caulonia finanziato per intero il progetto in località Palma

Un nuovo risultato concreto per Caulonia, che entra tra i Comuni calabresi ammessi al Piano Regionale degli Interventi Micro-Infrastrutturali per le Comunità Locali (PRIMI) e ottiene un contributo di 150.000 euro, l’intera somma richiesta, per i lavori di manutenzione straordinaria di tratti di sede viaria della Strada Bandiera, in località Palma, a ridosso del centro storico del paese.
Il finanziamento è stato disposto con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 320 del 16 giugno 2026.
L’intervento riguarda una delle arterie più ammalorate adiacenti al centro storico, la strada comunale Bandiera, in località Palma, da anni segnata da tratti difficilmente percorribili per la presenza di buche, avvallamenti, mancanza di adeguata pavimentazione e dissesti che hanno interessato muretti e cordoli. Il progetto esecutivo ne prevede il recupero e la completa messa in sicurezza.
Proprio l’aver predisposto per tempo un progetto di livello esecutivo, immediatamente cantierabile, ha permesso al Comune di rispondere ai requisiti del bando e di collocarsi tra i beneficiari del Piano, le cui risorse, come comunicato dalla Regione, saranno in una prima fase destinate prioritariamente agli interventi di piccola viabilità, categoria nella quale rientra pienamente il progetto cauloniese.
Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Francesco Cagliuso, che parla di “un risultato che premia la capacità dell’Amministrazione di programmare e di farsi trovare pronta quando si aprono opportunità di finanziamento, trasformando la cura del territorio in atti concreti”. Sulla stessa linea il vicesindaco Giovanni Maiolo, per il quale “restituire strade sicure e dignitose ai cittadini significa dare un segnale a chi vive ogni giorno il territorio”.
A entrare nel merito dell’opera è l’assessore ai Lavori Pubblici Lorenzo Commisso: “La Strada Bandiera è da tempo una delle criticità più sentite dai residenti della zona, e poterla finalmente recuperare grazie a un finanziamento esterno, senza gravare sulle casse comunali, è motivo di grande soddisfazione. Parliamo di un intervento di manutenzione straordinaria che restituirà percorribilità e sicurezza a un tratto fortemente degradato, agendo sulla pavimentazione, sui dissesti e sugli elementi di delimitazione che nel tempo hanno ceduto. Ma il valore di questo risultato va oltre la singola opera: dimostra che anche l’Ente di un piccolo paese può intercettare risorse importanti se lavora con metodo, se tiene i progetti pronti e se si muove con tempestività. Per questo ringrazio l’Ufficio Tecnico e il Responsabile dell’Area, arch. Ilario Naso, per il lavoro di predisposizione del progetto esecutivo, che è stato la condizione decisiva per l’ammissione al contributo. Continueremo su questa strada, candidando ulteriori interventi non appena la Regione renderà disponibili nuove risorse del Piano, perché la manutenzione della viabilità comunale resta per noi una priorità assoluta, strettamente legata alla qualità della vita dei cittadini.”

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